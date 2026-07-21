Las acciones de General Motors caen a pesar de su sólido informe de resultados

General Motors (GM.US) presentó unos resultados del segundo trimestre de 2026 mejores de lo esperado y elevó sus previsiones para el conjunto del año en beneficio ajustado y flujo de caja libre. Norteamérica siguió siendo el principal motor de beneficios de la compañía, impulsada por la resistencia de los precios de los vehículos, la fuerte demanda de camionetas y SUV, y los avances continuados en la reducción de las pérdidas de su negocio de vehículos eléctricos.

El BPA ajustado se situó en 3,57 dólares, superando las expectativas de Wall Street, que rondaban los 3,20 dólares.

Los ingresos aumentaron un 1,9% interanual hasta los 48.030 millones de dólares, por encima de la estimación de consenso de 47.010 millones.

El EBIT ajustado de Norteamérica alcanzó los 3.450 millones de dólares, superando las previsiones de 3.260 millones.

GM elevó su previsión de BPA ajustado para todo 2026 hasta un rango de 12,00–14,00 dólares, frente al rango anterior de 11,50–13,50 dólares.

Sin embargo, redujo su previsión de beneficio neto reportado hasta 8.400–9.800 millones de dólares, frente a la estimación anterior de 9.900–11.400 millones.

Norteamérica sigue siendo el principal motor de crecimiento

Las ventas de vehículos alcanzaron las 990.000 unidades, un aumento del 1,6% interanual. El EBIT ajustado de las operaciones en Norteamérica llegó a 3.450 millones de dólares, mientras que el margen EBIT ajustado de la región mejoró 2,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta el 8,6%.

Según la consejera delegada, Mary Barra, los resultados estuvieron respaldados por unos precios de vehículos estables, una sólida gama de camionetas y SUV, menores costes asociados a garantías y una mayor eficiencia operativa. Las operaciones internacionales, incluidas las empresas conjuntas de la compañía en China, generaron un EBIT ajustado de 190 millones de dólares, por encima de la previsión de consenso de 144,4 millones.

Aumenta el beneficio ajustado, pero cae el beneficio neto reportado

El beneficio operativo ajustado del grupo aumentó aproximadamente un 30% interanual, hasta superar los 3.900 millones de dólares, mientras que el margen operativo ajustado alcanzó el 8,2%. Al mismo tiempo, el beneficio neto atribuible a los accionistas descendió un 31,1% interanual, hasta los 1.300 millones de dólares.

Los resultados reportados se vieron afectados por 2.300 millones de dólares en cargos relacionados con la estrategia de reestructuración del negocio de vehículos eléctricos. GM también continuó reduciendo las pérdidas de su división de vehículos eléctricos mientras ampliaba su negocio de servicios digitales, que ofrece mayores márgenes.

GM eleva sus previsiones de beneficios ajustados

La compañía incrementó su previsión de EBIT ajustado para todo 2026 hasta un rango de 14.000–16.000 millones de dólares, frente al rango anterior de 13.500–15.500 millones. También elevó su previsión de BPA ajustado hasta 12–14 dólares, frente al rango previo de 11,50–13,50 dólares.

La previsión de flujo de caja libre ajustado del negocio automovilístico también aumentó hasta 9.500–11.500 millones de dólares, frente a los 9.000–11.000 millones anteriores. Se espera que las inversiones de capital (capex) alcancen entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en 2026.

Reducción de la previsión de beneficio neto reportado

GM redujo su previsión de beneficio neto atribuible a los accionistas hasta 8.400–9.800 millones de dólares, frente a los 9.900–11.400 millones previstos anteriormente. Este es el segundo trimestre consecutivo en el que la compañía eleva sus previsiones de beneficios ajustados mientras reduce sus perspectivas de beneficio neto reportado.

La divergencia se debe principalmente a cargos extraordinarios y costes asociados a la reestructuración de la estrategia de vehículos eléctricos de la compañía. A pesar de superar las expectativas de beneficios, las acciones de GM cayeron alrededor de un 2% en la negociación previa a la apertura del mercado.

Precio de la acción de General Motors

Las acciones de General Motors cotizan ligeramente a la baja tras la publicación de resultados, moviéndose alrededor de los 74 dólares, cerca de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200).

Fuente: xStation5