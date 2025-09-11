Las acciones de Grifols son las más bajistas del Ibex 35

Las acciones de Grifols (GRF.ES) son las que más caen en la sesión de hoy a pesar de que no hay grandes noticias sobre la compañía. Sin embargo, según informa El Confidencial, el organismo encargado de evaluar el informe de KPMG sobre Grifols ha enviado su conclusión al juez del caso Gotham.

Las acciones de Grifols siguen achacando el caso Gotham

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) era el encargado de dictaminar si el informe de auditoría de KPMG, la auditora de Grifols, estaba bien realizado a pesar de no haber dictaminado ninguna salvedad. Pues bien, todo indica a que ya ha confirmado que ese informe era correcto, por lo que parece que KPMG no tendrá ninguna responsabilidad en el asunto.

La realidad es que esto no debería tener demasiado impacto en las acciones de Grifols, pero parece que todo lo relacionado con lo que pasó con Gotham no gusta a los inversores y suelen castigar a las acciones de Grifols cada vez que surge una nueva noticia.

Las acciones de Grifols retroceden un 1,40% en al sesión de hoy. No obstante, en al acumulado del año, suben un 26%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Grifols?

