IPC estadounidense en línea con lo esperado📌

Informe de inflación en EE. UU. IPC: real: 0,4% intermensual. Pronóstico: 0,3%. Anterior: 0,2%.

IPC: real: 2,9% interanual. Pronóstico: 2,9 %. Anterior: 2,7%.

IPC subyacente: real: 0,3% intermensual. Pronóstico: 0,3%. Anterior: 0,3%.

IPC subyacente: real: 3,1% interanual. Pronóstico: 3,1%. Anterior: 3,1%. El EUR/USD está subiendo tras la publicación, a pesar de que el mercado esperaba en parte datos por debajo del consenso tras la sorpresa del IPC de ayer. Las cifras coinciden con las expectativas, y un recorte de tipos por parte de la Fed la próxima semana parece prácticamente seguro. Sin embargo, no deberíamos esperar un movimiento superior a los 25 puntos básicos. Informe de empleo en EE. UU. Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: reales 263.000. Pronóstico 235.000. Anterior 236.000. La reacción del EUR/USD se debe principalmente al fuerte aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo, que alcanza el nivel más alto desde octubre de 2021. Junto con datos más débiles del NFP y del ADP, este panorama envía una clara señal a la Fed para que se centre en la segunda parte de su doble mandato: el desempleo. Las cifras del IPC estuvieron en línea con las expectativas y, por ahora, no deberían ser motivo de preocupación para las autoridades de la Fed. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del euro-dólar Fuente : Plataforma XTB

