Las acciones de H&M suben tras superar las previsiones

Las acciones de H&M (HMB.SE) suben un 7% hoy, alcanzando su nivel más alto en 11 meses, mientras los inversores celebraban pruebas de avances en la estrategia de H&M. Los resultados de H&M impulsan sus acciones El beneficio operativo se disparó un 40 % interanual hasta los 4.910 millones de coronas suecas (523 millones de dólares), muy por encima del consenso de LSEG de 3.680 millones de coronas.

se disparó un 40 % interanual hasta los 4.910 millones de coronas suecas (523 millones de dólares), muy por encima del consenso de LSEG de 3.680 millones de coronas. Los resultados indican que el plan de reestructuración del CEO Daniel Erver está ganando tracción tras dos trimestres débiles.

indican que el tras dos trimestres débiles. Colecciones más modernas y campañas de marketing con celebridades (Charli XCX, Tyla) están reposicionando a H&M frente a competidores de moda rápida como Shein y Zara.

(Charli XCX, Tyla) están reposicionando a H&M frente a competidores de moda rápida como Shein y Zara. La compañía reintrodujo un desfile de alto perfil en la Semana de la Moda de Londres, su primero desde 2018, subrayando su apuesta por la relevancia de la marca.

El inventario cayó un 9 % interanual , reflejando una mejor combinación de productos y ventas a precio completo en temporada.

, reflejando una mejor combinación de productos y ventas a precio completo en temporada. Las ventas se redujeron ligeramente hasta los 57.000 millones de coronas, pero aun así superaron las estimaciones (56.800 millones).

El control de costes y una disciplina más estricta en los precios impulsaron la rentabilidad. Aun así, los aranceles en Estados Unidos y el debilitamiento de la confianza del consumidor plantean riesgos para los márgenes del cuarto trimestre. H&M planea un “enfoque prudente de precios”: subirlos de manera selectiva mientras protege las gamas básicas de entrada y de niños para defender cuota de mercado. El Black Friday (que este año llega un día antes) podría desencadenar mayores rebajas en el cuarto trimestre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El impulso de H&M en la temporada navideña será la prueba clave de la solidez de la estrategia de la compañía, y Estados Unidos (13% de las ventas del grupo) sigue siendo el factor crítico dada la incertidumbre de la política comercial. Fuente: Plataforma de XTB

