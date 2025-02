Las acciones de Hims & Hers suben un 24% 📈

Hims & Hers Health experiment贸 una subida del 24% en sus acciones hoy tras la adquisici贸n estrat茅gica de Trybe Labs, una empresa especializada en soluciones de pruebas de laboratorio en el hogar. Esto representa un movimiento significativo hacia la mejora de la atenci贸n m茅dica personalizada, permitiendo que Hims & Hers integre diagn贸sticos en el hogar en su plataforma de telesalud. Esta adquisici贸n permitir谩 pruebas corporales integrales, incluida la recolecci贸n de muestras de sangre en el hogar, brindando a los pacientes mayor control sobre su salud. Esta iniciativa se alinea con la misi贸n de la empresa de detectar riesgos potenciales de salud de manera temprana y apoyar planes de tratamiento personalizados en 谩reas cl铆nicas clave como bajos niveles de testosterona, menopausia y manejo de la salud perimenop谩usica. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Inteligencia artificial y telesalud Hims & Hers est谩 introduciendo un m茅todo m铆nimamente invasivo de recolecci贸n de sangre mediante una lanceta, que ofrece una alternativa a las agujas tradicionales y las tarjetas de muestras de sangre secas. Esta innovaci贸n permite a los usuarios monitorear c贸modamente: Niveles hormonales ,

, Factores de riesgo card铆aco ,

, Marcadores de estr茅s ,

, Colesterol y funci贸n hep谩tica ,

, Salud de la tiroides y pr贸stata. Los datos de salud en tiempo real recopilados de estas pruebas no solo empoderar谩n a los clientes con mejores conocimientos sobre su salud, sino que tambi茅n jugar谩n un papel crucial en las iniciativas impulsadas por inteligencia artificial de la compa帽铆a, incluyendo MedMatch by Hims & Hers, una avanzada plataforma de salud basada en IA dise帽ada para ofrecer atenci贸n personalizada, de alta calidad y asequible. Hims & Hers se帽al贸 que el acceso mejorado a los datos de pruebas de laboratorio ayudar谩 a refinar los planes de tratamiento personalizados, cerrando la brecha entre las visitas cl铆nicas tradicionales y las soluciones de salud remota. Si bien los t茅rminos financieros de la adquisici贸n no se han revelado, Hims & Hers confirm贸 que la operaci贸n fue financiada completamente con reservas de efectivo disponibles. La empresa planea lanzar sus servicios de pruebas en el hogar durante el pr贸ximo a帽o, consolidando a煤n m谩s su posici贸n como l铆der en soluciones innovadoras de salud basadas en tecnolog铆a. Esta expansi贸n en las pruebas de laboratorio en el hogar reafirma el compromiso de Hims & Hers con el futuro de la medicina personalizada, ofreciendo servicios de salud accesibles, impulsados por datos y mejorados con inteligencia artificial. Aunque la valoraci贸n de Hims & Hers actualmente parece muy alta, los mercados esperan que la compa帽铆a gane una mayor participaci贸n en el sector de la salud. Desempe帽o de las acciones Las acciones de la compa帽铆a han subido casi un 180% en lo que va del a帽o y un 650% interanual, impulsadas por la implementaci贸n de IA en los servicios de salud personalizados. 聽 Fuente: xStation5

