Las acciones de HP caen en preapertura

Las acciones de HP (HPQ.US) caen más de un 3,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado a pesar de unos resultados mejores de lo esperado y un pronóstico de EPS más alto para 2025. Uno de los factores que pesan sobre el sentimiento de los inversores es la cuestión de los aranceles y su impacto en la rentabilidad Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de HP caen en las operaciones previas a la apertura del mercado. Fuente: xStation La compañía alcanzó 13,5$ mil millones en ingresos en el primer trimestre de 2024/25 (+2% interanual), en comparación con la estimación de consenso de 13,35$ mil millones. El segmento con mejor desempeño fue el de sistemas personales, que creció un 4,7% interanual. Por otro lado, el segmento de impresión debilitó sus ventas, cayendo un 2,4% interanual. El mercado se mostró algo decepcionado por las perspectivas para el segundo trimestre, ya que la compañía pronostica beneficios por acción ajustados en el rango de $0,75–$0,85 (punto medio: 0,80$), que está ligeramente por debajo de la expectativa de consenso de 0,85$. Sin embargo, el pronóstico para el año fiscal 2024/25 parece ligeramente mejor. La compañía espera ganancias por acción (EPS) entre 3,45$ y 3,75$ (punto medio: 3,60$) en comparación con la estimación de consenso de $3,59. Sin embargo, el ritmo no es lo suficientemente significativo como para fortalecer el precio de las acciones de HP. La compañía también está en declive en medio de los aranceles comerciales anunciados sobre los productos chinos. Las proyecciones financieras actuales de HP tienen en cuenta los costes relacionados con las políticas de la administración Trump, y la compañía ha declarado que para fines de 2025, el 90% de su producción se realizará fuera de China. Sin embargo, es importante señalar que la postura de Trump sobre la política comercial sigue siendo volátil y difícil de predecir, lo que lleva a los inversores a abordar las previsiones de HP con cierta cautela.



