Las acciones de IAG caen de nuevo por los repuntes del crudo

Las acciones de IAG caen más de un 2% en la jornada de hoy. La compañía se vuelve a enfrentar a un repunte de los precios del petróleo después de que la apertura del estrecho de Ormuz haya durado apenas un día. ¿Qué está pasando con IAG?

Las acciones de IAG copan la parte baja del Ibex 35

Las acciones de IAG tienen otra sesión bajista después del repunte de los precios del petróleo. Aunque los precios del crudo se ubican por debajo de los 100$ el barril de brent, los sobrecostes para las aerolíneas son importantes. Además, ya se empieza a hablar de las cancelaciones de vuelos de cara al verano por la falta de combustible.

En el caso de IAG nos debemos fijar sobre todo en sus dos principales aerolíneas, British Airways e Iberia. En el caso de British Airways, con sede en Londres, podría llegar a enfrentar problemas de suministro porque el 80% del combustible demandado en Reino Unido es importado. Aunque la aerolínea de momento no ha lanzado ningún mensaje negativo.

Iberia es diferente, porque tiene su hub en Madrid. En este caso, España es un país poco dependiente del exterior y tan solo el 20% del queroseno se importa. Por su parte, Vueling y Level también tienen su sede en España, por lo que IAG podría ser una de las empresas más sólidas del sector frente a esta situación.

Las acciones de IAG caen un 4% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de IAG?

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