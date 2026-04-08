Las acciones de IAG están subiendo un 10% en la jornada de hoy después de que anoche se alcanzara una tregua entre Estados Unidos e Israel con Irán. la duración son dos semanas, pero el mercado está valorando el acontecimiento de manera muy positiva. ¿Por qué IAG está despegando?

Las acciones de IAG despuntan

Las acciones de IAG son una de las más alcistas del Ibex 35 de la sesión de hoy, y no sin motivos. La compañía había sido una de las más perjudicadas por la guerra en Oriente Medio debido a que tiene una alta dependencia de los costes del combustible. El estallido de la guerra había causado un gran impulso de los precios del combustible para aviones.

En concreto, los costes del combustible representan alrededor del 25% de sus costes operativos, siendo la partida más importante. Además, IAG se había beneficiado de unos bajos costes del petróleo durante un largo periodo, lo que junto a la mayor eficiencia de los nuevos aviones había permitido a la compañía reducir los costes de combustible por km y pasajero recorrido. Aunque la empresa cubra hasta el 80% de su consumo de corto plazo, la parte no cubierta y las nuevas coberturas tendrán un impacto importante en su cuenta de resultados.

Con este escenario despejado, IAG volverá poco a poco a la normalidad. Aunque los precios del petróleo todavía están lejos de los niveles previos al conflicto, los inversores ven esto como una señal de que paulatinamente el conflicto se relajará.

Las acciones de IAG caen un 5% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de IAG?

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