El Ibex 35 sube con mucha fuerza y repunta más de un 3% por el alto el fuego en Oriente Medio. Después de la calma tensa de ayer, Trump finalmente no bombardeó Irán con la contundencia que había afirmado, sino que ambos países y con la intermediación de Pakistán han llegado a un acuerdo de alto el fuego de dos semanas, además de la apertura del estrecho de Ormuz. Esto supone un gran avance para la economía, que por el momento deja de tener una presión en el suministro de petróleo a nivel global, además de una rebaja de la prima geopolítica.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las empresas que más suben del Ibex 35 son aquellas que más se benefician de una relajación del conflicto, ya sea por la presión en los precios del petróleo o por las rutas aéreas en la zona de Oriente Medio y la rebaja de la prima geopolítica. El petróleo cae por debajo de los 100$ el barril, lo que ayuda a empresas como Arcelor o IAG. ArcelorMittal es intensiva en energía y produce más de la mitad de su acero en Europa, por lo que la caída de los precios del petróleo y la energía en general reducen la presión en sus costes de producción. Por su parte, IAG se beneficiará de la relajación de los precios del jet fuel (combustible que usan los aviones), que suponen más del 20% de sus costes operativos. Es decir, ambas compañías de las que hablamos podrán experimentar una caída de sus costes operativos en el más corto plazo. También tenemos que destacar Acerinox, que sigue la misma dinámica que Arcelor pero con menos beneficio porque la producción en Europa tiene un menor peso en su negocio. En cuanto a Santander, la entidad se beneficia de la rebaja de la prima geopolítica. Hay que señalar que la situación de guerra suele provocar una reducción de la demanda de crédito por el aumento de la incertidumbre, además de que los altos precios del petróleo suelen llevar a un menor crecimiento de la economía, y por tanto también afecta al sector bancario.

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja de la tabla del Ibex 35 vemos pocas compañías, pero tenemos que destacar a Repsol. La compañía cae casi un 9% debido al desplome de los precios del petróleo por debajo de los 100$ el barril. Repsol es una de las grandes perjudicadas por la paz porque la caída de los precios del crudo suponen un menor margen de refino para la compañía, que se había visto impulsada las últimas semanas precisamente por el despegue de los precios de los hidrocarburos. En cualquier caso, los precios actuales siguen siendo mucho más favorables de los que la propia compañía estimaba en su plan estratégico, por lo que seguirá experimentando beneficios extraordinarios mientras la situación se normaliza completamente. Otros valores energéticos también caen, en parte porque los inversores están rotando a las empresas más cíclicas, tal y como ya hemos señalado.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.