✈️Las acciones de IAG despegan un 6% por la potencial paz en Oriente Medio

Las acciones de IAG se disparan un 6% en la jornada de hoy después de las palabras de Trump sobre la posibilidad de que este fin de semana se firme un acuerdo de paz con Irán. Los mercados entran en modo optimismo y la española es una de la smás beneficiadas. ¿Hasta dónde pueden llegar las acciones de IAG?

Las acciones de IAG empiezan un rally

Las acciones de IAG empiezan un rally y han despertado el optimismo en el mercado. Este renovado impulso alcista encuentra un inesperado viento de cola en el tablero geopolítico, donde las recientes declaraciones de Donald Trump sobre un posible avance hacia la paz en Oriente Medio y la reapertura del estrecho de Hormuz plantean un escenario macroeconómico sumamente favorable para la aerolínea. El optimismo de la administración estadounidense respecto a un inminente pacto con Irán actúa como un catalizador que retira un pesado lastre sobre el sector aéreo global, disipando el fantasma de los recortes de vuelos durante la campaña de verano debido a la escasez de suministro de combustible.

El factor combustible: menos riesgos para los márgenes operativos

La normalización del tránsito en el estrecho de Hormuz supondría un alivio histórico para las compañías del sector. Aunque los precios del crudo se mantengan en niveles elevados, la reducción del riesgo de desabastecimiento es un salto cualitativo vital si tenemos en cuenta que el combustible representa aproximadamente el 25% de los costes operativos totales de una aerolínea. Si bien es cierto que IAG cuenta con una política activa de coberturas para protegerse en el corto plazo, los picos descontrolados en el precio del queroseno seguían representando una amenaza directa para la estabilidad de sus márgenes de beneficio futuros, un peligro que ahora se reduce de forma considerable.

Eficiencia operativa: la verdadera fortaleza interna del holding

Más allá de los factores macroeconómicos externos, el negocio central de IAG sigue mostrando una salud de hierro impulsada por una demanda de viajes que no da señales de fatiga. Los ingresos por pasaje registraron un sólido repunte del 3,8% interanual, lo que elevó la facturación total del trimestre hasta los 7.181 millones de euros, reflejando un avance del 1,9% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Sin embargo, el dato definitivo que ha terminado por conquistar al mercado es la excelente gestión de costes llevada a cabo por la directiva. La estricta disciplina en el gasto operativo permitió que el beneficio de explotación (EBIT) se disparara un asombroso 77,33% interanual para situarse en los 351 millones de euros, una cifra que batió en un 23,3% las previsiones del consenso de analistas. Estos resultados demuestran que, a pesar de los temores previos, IAG posee una notable capacidad para optimizar su maquinaria interna y generar valor incluso en entornos de fuerte presión inflacionaria, dejando el camino despejado para que sus acciones continúen con el vuelo alcista.

Las acciones de IAG suben un 4% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de IAG?

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