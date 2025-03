📊¿Qué esperamos de los resultados de Inditex del cuarto trimestre del 2024?

Tras la decepci贸n de los resultados de Inditex (ITX.ES) del tercer trimestre del 2024, donde el crecimiento de los ingresos se ralentiz贸 al 6,8% interanual (qued谩ndose por debajo de las expectativas del consenso), los inversores ponen de nuevo el foco en el crecimiento de los ingresos y el posible impacto de los aranceles en los costes de la empresa en Estados Unidos. Las acciones de Inditex se desplomaron casi un 10% tras esos resultados, por lo que ma帽ana, cuando Inditex a primera hora de la ma帽ana reporte sus resultados del cuarto trimestre del 2024, podemos esperar movimientos de todo tipo.聽 聽 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Expectativas del consenso de analistas sobre los resultados de Inditex del cuarto trimestre del 2024: Ingresos: 11.154 millones de euros, +7,9% frente al 4T2023

EBIT: 1.814 millones de euros, +12,2% frente al 4T2023

Beneficio neto: 1.446 millones de euros, +13,1% frente al 4T2023 聽 Opini贸n del Departamento de An谩lisis de XTB Espa帽a sobre los resultados de Inditex Pensamos que los inversores pondr谩n el foco en 3 variables clave en los resultados de Inditex de ma帽ana: Crecimiento de los ingresos Aumento de los cargos por amortizaci贸n Aranceles En el punto 1, pensamos que los ingresos de Inditex continuar谩n experimentando una ralentizaci贸n en su crecimiento, aumentando alrededor de un 8% en el cuarto trimestre y dejando el crecimiento anual en el 7,3%. Pensamos que la ralentizaci贸n continuar谩 porque los datos de tr谩fico online, tanto de b煤squedas webs como de impacto en las redes sociales, empeoraron en su 煤ltimo trimestre fiscal聽(con profundizaci贸n entrado el a帽o). A esto se le suma la ralentizaci贸n que ya ven铆a experimentando y el enfriamiento en general del sector de la moda. Sin embargo, nuestras perspectivas para los resultados de Inditex son mejores que las del consenso porque tambi茅n se ha observado una s贸lida tendencia de compra, lo que implicar铆a que la ralentizaci贸n esperada es menor.聽 Por otro lado, su plan de inversiones deber铆a comenzar a aumentar el impacto de las amortizaciones por una mayor base de activos, lo que podr铆a impactar en los m谩rgenes de la empresa. En ese sentido, esperamos que el margen EBIT se sit煤e en el 16,2% para el 煤ltimo trimestre del a帽o, lo que dejar铆a un beneficio operativo de unos 1.800 millones de euros o un crecimiento del 11,9%. Su beneficio neto esperamos que crezca en un 12,6%, dejando el EBIT anual con un crecimiento del 9,9% y el beneficio neto anual en un 9,4%.聽 Por su parte, los aranceles ser谩n un tema importante a tocar en la conferencia de analistas y esperamos que la compa帽铆a estime el posible impacto de ellos. Inditex se ver谩 impactada por los aranceles y por un enfriamiento del sentimiento del consumidor en Estados Unidos. A esto hay que sumarle el empeoramiento de los datos de tr谩fico en sus webs. El punto positivo es que los datos de su APP siguen mejorando, con un incremento de los usuarios activos.聽 Por ello, esperamos que el crecimiento anunciado por la compa帽铆a en los primeros d铆as de su a帽o fiscal sea menor al doble d铆gito incluso a tipo de cambio constante.聽 聽 Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB 聽 驴C贸mo comprar聽 acciones 聽de聽Inditex? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,聽nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inditex para invertir en la compa帽铆a.聽Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta.聽Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

