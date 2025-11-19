Las acciones de Indra caen tras alcanzar un acuerdo con NATS

El mercado castiga las acciones de Indra con una caída del 1,4% tras conocer los detalles de la alianza entre Indra y NATS. Su objetivo es crear una empresa dedicada a sistemas de torres digitales de control aéreo. Esto marca un paso importante en la transformación tecnológica del sector aeroportuario, pero también abre un debate sobre los riesgos y desafíos que conlleva la automatización del control aéreo.

Indra y NATS, el proveedor británico de servicios de navegación aérea, han anunciado la creación de una empresa conjunta para el desarrollo y despliegue de sistemas de torre digital, una tecnología que permite gestionar el tráfico aéreo de un aeropuerto de forma remota utilizando cámaras de alta resolución, sensores y herramientas avanzadas de análisis.

La nueva sociedad, cuyo nombre no ha sido desvelado, se centrará en ofrecer soluciones que mejoren la eficiencia operativa y la sostenibilidad de los aeropuertos. Con esta tecnología, un controlador puede supervisar múltiples aeropuertos desde un único centro operativo, reduciendo costes de personal y permitiendo una gestión más flexible y segura, sobre todo en condiciones meteorológicas adversas.

Indra aportará su experiencia en sistemas de automatización y gestión de tráfico aéreo, mientras que NATS contribuirá con su conocimiento operativo y experiencia regulatoria tras haber implementado una torre remota en el aeropuerto de London City, considerada una referencia mundial en este ámbito.

Avance hacia la digitalización de la aviación

La colaboración se enmarca en una tendencia global hacia la digitalización del espacio aéreo. Las torres remotas o digitales se están convirtiendo en una opción atractiva para aeropuertos medianos y pequeños, donde mantener una torre física tradicional resulta costoso. Según Indra, el uso de estas soluciones puede reducir los gastos operativos hasta un 30% y optimizar el flujo del tráfico aéreo con un menor impacto ambiental.

Además, las torres digitales permiten aplicar algoritmos de inteligencia artificial que detecten movimientos no autorizados en pista, mejoren la visibilidad nocturna y asistan en la toma de decisiones en tiempo real, aumentando los niveles de seguridad y eficiencia.

La alianza entre Indra y NATS representa una oportunidad estratégica para liderar el mercado global de torres digitales, con claras ventajas competitivas y de eficiencia. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de ambas compañías para responder a las inquietudes sobre seguridad, empleo y dependencia tecnológica, y para garantizar que la automatización no sacrifique la fiabilidad y la confianza del sistema aéreo europeo.

Riesgos del acuerdo

El mercado bursátil está poniendo el foco en las preocupaciones sobre la dependencia tecnológica y la seguridad cibernética. Al centralizar la gestión de varios aeropuertos en plataformas digitales interconectadas, se incrementa la vulnerabilidad ante fallos técnicos o ciberataques que podrían paralizar el tráfico aéreo de múltiples puntos simultáneamente.

Los sindicatos de controladores aéreos también han advertido sobre el riesgo de una reducción de personal a largo plazo. Si una sola torre remota puede gestionar varios aeropuertos, parte del personal de control podría verse desplazado, generando tensiones laborales y resistencia sindical.

Otro aspecto sensible es la fiabilidad operativa. Aunque los sistemas de vídeo y sensores multiespectrales ofrecen una gran capacidad de observación, dependen totalmente de redes de datos y energía. Un problema técnico o una pérdida de conectividad podría comprometer la seguridad si no existen suficientes redundancias o protocolos de emergencia robustos.

En el plano político y reputacional, NATS, de capital parcialmente privado y vinculado al Reino Unido, podría suscitar recelos por cuestiones de soberanía tecnológica y gestión de datos aéreos europeos, un punto especialmente sensible tras el Brexit.

Cotización de Indra

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Indra con velas de 30 minutos

Pese a las caídas de hoy, las acciones de Indra se revalorizan un 171% en el acumulado del 2025.

