El DAX 40 se recupera a mitad de sesión

Las bolsas europeas muestran un comportamiento mixto ante la posible volatilidad que anticipan los resultados de Nvidia, temiendo una sorpresa negativa que podría desencadenar una caída generalizada del mercado. El EuroStoxx cae un 0,15%, impulsado principalmente por las pérdidas en Francia (CAC40: -0,2%), Italia (FTSE MIB: -0,35%) y el Reino Unido (FTSE 100: -0,3%). El Ibex 35 sube un 0,4%.

El DAX 40 repunta tras una apertura bajista, aunque las ganancias y los volúmenes de negociación siguen siendo modestos. Daimler y Siemens Energy lideran la recuperación tras la caída de ayer, mientras que Rheinmetall lastra el índice a pesar de las recientes mejoras en sus precios objetivo y un nuevo contrato gubernamental.

Rendimiento de las empresas que cotizan en el DAX hoy. Fuente: Bloomberg Finance LP

Volatilidad en los sectores del DAX. Fuente: Bloomberg Finance LP

Comportamiento del DAX 40

Los futuros del DAX cotizan en su nivel más bajo en cinco meses, aunque el sentimiento bajista se moderó ligeramente al inicio de la sesión europea, con el DAX 40 superando nuevamente los 23.200 puntos. El contrato se mantiene muy por debajo de las medias móviles exponenciales (EMAs) clave (10, 30 y 100), mientras que el RSI se sitúa justo por encima de la zona de sobreventa. Los volúmenes de negociación son bajos ante la inminente publicación de los esperados resultados de Nvidia, que podrían marcar la pauta para mañana. Si el contrato se mantiene dentro del rango de consolidación reciente de 23.000-23.450, es probable que siga siendo vulnerable a la presión vendedora. Un movimiento por encima de los 23.450, combinado con resultados positivos de Nvidia, podría impulsar una recuperación hacia las EMAs.

Fuente: xStation5

Noticias empresas del DAX y otros índices europeos

ABB elevó su objetivo de margen operativo hasta un 22% (frente al 19% anterior) gracias al auge de la demanda de equipos de alimentación para centros de datos impulsada por la IA, lo que mejora sus perspectivas. Las acciones han subido aproximadamente un 15% este año, respaldadas por la fuerte demanda de productos para la red eléctrica y la venta prevista de su unidad de robótica a SoftBank por 5.400 millones de dólares. ABB prevé un crecimiento anual de los ingresos del 1-2% mediante adquisiciones, centrándose en la electrificación y la automatización.

Rheinmetall se adjudica un contrato de 61 millones de euros para modernizar el Centro de Entrenamiento de Combate de Alemania (GÜZ). La modernización integrará el programa de Digitalización de Operaciones Terrestres (D-LBO) de la Bundeswehr, renovará la infraestructura de IT, implementará radios de banda ancha 5G y conectará el software Tactical Core de Rheinmetall. Los trabajos comenzarán en 2025 y la integración completa se completará a principios de 2028, lo que mejorará el control de ejercicios en tiempo real y la interoperabilidad con la OTAN.

Glencore y Umicore advierten que las normas de la UE sobre el cobalto podrían perjudicar al sector y aumentar la dependencia de China. Los directivos afirman que los límites de exposición propuestos de 0,01 mg/m³ desalientan la inversión y ponen en riesgo la viabilidad de una de cada seis instalaciones. La UE argumenta que límites más estrictos protegen la salud de los trabajadores, mientras que se prevé que la demanda de cobalto se quintuplique para 2030.

Glencore-Merafe Chrome Venture suspenderá temporalmente las fundiciones de Wonderkop y Boshoek en Sudáfrica, iniciando despidos en las próximas semanas. A pesar del apoyo del gobierno, las tarifas energéticas competitivas siguen siendo un desafío. Solo la fundición de Lion permanecerá operativa. Los cierres amenazan empleos y comunidades locales, lo que ha generado peticiones urgentes de soluciones colaborativas.