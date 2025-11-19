Microsoft, Nvidia y Anthropic unen fuerzas

Microsoft, Nvidia y Anthropic han firmado un acuerdo estratégico que podría tener un impacto significativo en el mercado de la inteligencia artificial y los servicios en la nube. Anthropic se ha comprometido a adquirir 30.000 millones de dólares en potencia informática de Microsoft Azure para desarrollar sus modelos Claude. Inicialmente, la empresa utilizará hasta un gigavatio de potencia informática basada en los sistemas Grace Blackwell y Vera Rubin de última generación de Nvidia. A pesar de esta importante colaboración con Azure, Anthropic sigue siendo cliente de Amazon Web Services, lo que le proporciona mayor flexibilidad y reduce el riesgo operativo. Anteriormente, Amazon había invertido alrededor de 8000 millones de dólares en Anthropic.

Bajo este acuerdo, Nvidia invertirá hasta 10.000 millones de dólares en Anthropic, mientras que Microsoft aportará hasta 5.000 millones. La alianza también incluye colaboración tecnológica para el diseño y la optimización conjuntos de la arquitectura de IA. Esto garantiza el apoyo financiero y tecnológico al desarrollo de Claude, al tiempo que fortalece la posición de Nvidia y Microsoft en el sector de la IA generativa, un sector en rápido crecimiento.

La magnitud de la iniciativa es enorme. Se prevé que el gasto en infraestructura de IA supere los 400.000 millones de dólares en 2025, y las previsiones apuntan a que el gasto mundial podría alcanzar entre 3 y 4 billones de dólares en 2030. Microsoft Azure crece actualmente a un ritmo interanual del 39%, superando el crecimiento de AWS, que se sitúa en el 17,5%. Esto subraya el papel cada vez más importante de Microsoft como actor clave en la computación en la nube y la infraestructura de IA.

Para Microsoft y Nvidia, el acuerdo garantiza el acceso a tecnologías de vanguardia y una demanda estable de sus servicios y hardware. Para Anthropic, garantiza el acceso a infraestructura crítica y financiación, lo que permite un desarrollo intensivo de Claude al tiempo que mantiene su colaboración con AWS, que mejora la seguridad operativa. Sin embargo, la empresa no prevé alcanzar la rentabilidad antes de 2028, lo que representa un riesgo financiero significativo.

Los mercados también están atentos a esta medida en busca de indicios de una posible sobreexpansión en el sector de la IA. Los expertos señalan que el aumento de las inversiones en infraestructura podría presionar el rendimiento financiero si el crecimiento de los ingresos por IA no se mantiene al ritmo del gasto. La tendencia de las inversiones mutuas entre empresas puede favorecer el desarrollo a corto plazo, pero plantea dudas sobre la estabilidad de los fundamentos financieros del sector.

La alianza entre Microsoft, Nvidia y Anthropic está transformando el panorama de la IA generativa. Los mercados podrían interpretarla como un fortalecimiento de la posición de Microsoft y Nvidia en la nube y la infraestructura, al tiempo que ofrece a Anthropic la oportunidad de un avance tecnológico más rápido, si bien con los constantes desafíos financieros y operativos que esto implica.