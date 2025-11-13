Las acciones de Indra lideran al sector defensa

- Indra continúa repuntando
- ¿Le queda potencial a Indra?
Las acciones de Indra se vuelven a anotar otra jornada de subidas y en el día de hoy superan el 2%. Además, lideran al sector defensa europeo, que si bien está en verde, está teniendo subidas más moderadas.
Las acciones de Indra suben un 3% hoy
Las acciones de Indra continúan subiendo y no parecen tener techo. Sin embargo, el consenso de analistas de Bloomberg tiene opiniones divergentes. Si bien el 60% de estos analistas le otorga una recomendación de compra, el precio objetivo medio se fija en los 49,91€. Es decir, desde los precios actuales el potencial sería de tan solo un 1,7%.
La divergencia entre el precio objetivo más alto y más bajo es importante, ya que el precio objetivo mínimo es de 27,6€ mientras que el máximo otorgado es de 55,8€ por acción. Desde el precio objetivo más alto establecido el potencial sería de casi el 14%, aunque después de las subidas de este año ese potencial parece incluso reducido.
Las acciones de Indra suben un 185% en este 2025 y un 200% en los últimos doce meses.
¿Cómo comprar acciones de Indra?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
