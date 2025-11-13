Las acciones de Indra lideran al sector defensa

Las acciones de Indra se vuelven a anotar otra jornada de subidas y en el día de hoy superan el 2%. Además, lideran al sector defensa europeo, que si bien está en verde, está teniendo subidas más moderadas.

Las acciones de Indra suben un 3% hoy

Las acciones de Indra continúan subiendo y no parecen tener techo. Sin embargo, el consenso de analistas de Bloomberg tiene opiniones divergentes. Si bien el 60% de estos analistas le otorga una recomendación de compra, el precio objetivo medio se fija en los 49,91€. Es decir, desde los precios actuales el potencial sería de tan solo un 1,7%.

La divergencia entre el precio objetivo más alto y más bajo es importante, ya que el precio objetivo mínimo es de 27,6€ mientras que el máximo otorgado es de 55,8€ por acción. Desde el precio objetivo más alto establecido el potencial sería de casi el 14%, aunque después de las subidas de este año ese potencial parece incluso reducido.

Las acciones de Indra suben un 185% en este 2025 y un 200% en los últimos doce meses.

Fuente: Plataforma de XTB

