Las acciones de Indra repuntan un 3%

Después de dos jornadas consecutivas de caídas, las acciones de Indra están repuntando un 3% en estos momentos de la sesión. El valor sigue siendo uno de los favoritos este año para los inversores y las breves caídas se están aprovechando para comprar. ¿Hasta dónde van a llegar las acciones de Indra?
Las acciones de Indra recuperan terreno
La semana pasada las acciones de Indra sufrieron caídas tanto el jueves como el viernes y ya los inversores empezaron a pensar en ello como una oportunidad. Cuándo un valor sube más de un 100% en un año normalmente hay cierto vértigo, pero en el caso de Indra se está comparando con valores europeos de la talla de Rheinmetall o Leonardo. Estos valores cotizan a múltiplos superiores a las 30 veces beneficios, mientras que Indra todavía estaría cotizando a unas 20 veces beneficios, lo que hace que estas subidas no causen vértigo a los inversores.
En cualquier caso, hay que señalar que Indra todavía tiene una parte importante de su negocio fuera del sector defensa, que tan solo representa el 37% del EBITDA total, por lo que es normal que cotice a un múltiplo inferior que otros operadores de defensa puros.
Las acciones de Indra suben un 185% en este 2025.
