Las acciones de Sabadell se desploman un 4% después de presentar unos malos resultados trimestrales tanto en términos de crecimiento como comparándolos con lo que estaba esperando el consenso de analistas.

Cifras clave de los resultados de Sabadell del tercer trimestre de 2025:

Margen de intereses: 1.203 millones de euros, -4% interanual y -1,09% vs lo esperado

Comisiones: 337 millones de euros, +0,5% interanual y -2,68% vs lo esperado

Beneficio neto: 414 millones de euros, -17,7% interanual y -7% vs lo esperado

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Sabadell

Margen de intereses y cartera crediticia de Sabadell

Los resultados de Sabadell han sido malos y los más flojos dentro del sector. Nos centraremos en el análisis de las cifras ex-TSB, ya que el negocio está en proceso de venta a Santander y en el 2026 ya debería de dejar de aparecer consolidado. En ese sentido, las cifras han sido aún peores, con una caída interanual del 6,1% del margen de intereses debido al descenso del margen de clientes desde el 3,3% hasta el 2,91%. Aunque la cartera crediticia se incrementó tanto en términos interanuales (+7,5%) como intertrimestral (+1,2%), no fue suficiente para paliar la caída del margen. En ese sentido, nos preocupa la caída de la nueva producción préstamos y créditos a pymes y grandes empresas en España, con un descenso del 40% intertrimestral y del 2% interanual. Sin embargo, el incremento interanual del crédito a Pymes y grandes empresas para financiar circulante ha permitido el crecimiento y compensar la caída de la partida anterior.

Otras partidas de la cuenta de resultados

Por otro lado, las comisiones ex-TSB han crecido un 2%, impulsado por los activos fuera de balance. Esta dinámica es similar a la del resto de entidades, pero el crecimiento ha sido más reducido. Otra partida que ha reportado una caída importante es la de los resultados de las operaciones financieras, que ha pasado de 15 millones de euros en positivo a -31 millones de euros. Sabadell incluye aquí un importe de 15 millones de euros por la cobertura de divisa sobre los fondos de la venta de TSB, por lo que es una partida extraordinaria. Aun así, la caída del beneficio neto es del 20,1% interanual (-16,6% excluído el gasto extraordinario), lo que refleja no solo un frenazo del crecimiento sino un beneficio que puede verse tensionado en los próximos trimestres. Todo ello a pesar de que Sabadell ha sido capaz de contener los costes, pero al caer menos que su margen bruto han causado que el descanso de los beneficios sea mayor.

Conclusión de los resultados de Sabadell y del sector bancario español

En nuestra opinión, los resultados de Sabadell son los más flojos del sector y muestran a una entidad mucho más sensible y expuesta a nuestro país después de que se venda TSB. Cómo ya hemos expresado en los anteriores comentarios sobre la banca, creemos que actualmente los múltiplos del sector se basan en la remuneración al accionista y no en el crecimiento de los beneficios. Aún así, nos parece demasiado elevado y puede ser muy sensible en los próximos trimestres una vez la banca se desinfle en su reparto de dividendos y recompras de acciones. En ese sentido, Sabadell repartirá una parte del exceso de capital, que si se basa en el CET1 tendría bastante margen teniendo en cuenta que se ubica en el 13,74% frente al 8,94% exigido por la normativa. Sin embargo, el riesgo de la banca es que después de repartir estos excesos de capital el beneficio se quede plano y no permita incrementar el dividendo acorde a las exigencias de los accionistas. Dicho esto, creemos que el problema del sector viene por la valoración, pero el negocio en sí mismo puede disfrutar de unos años estables con un balance sano.

A pesar del descenso de la jornada de hoy, las acciones de Sabadell suben un 77% en este 2025.

