Las acciones de Indra lideran la bolsa española

Las acciones de Indra vuelven a liderar la jornada del Ibex 35. La compañía armamentística se encuentra en un momento dulce, con la reciente consecución de 6.600 millones de euros en préstamos públicos sin intereses para desarrollar programas de modernización militar y estudia actualmente los socios industriales con los que ejecutará estos proyectos, en un contexto de aumento del gasto en defensa en España hasta el 2,1% sobre el PIB en el menor de los casos. El consejo de administración de Indra celebrará pasado mañana una reunión decisiva, marcada por dos temas principales: la renovación de seis vocales y el inminente cierre de la compra del 90% de Hispasat por 725 millones de euros, prevista para noviembre.

Indra se prepara para cerrar la compra de Hispasat

Cinco consejeras independientes —Virginia Arce, Belén Amatriain, Coloma Armero, Olga San Jacinto y Bernardo Villazán—, junto con Juan Moscoso, representante de la SEPI, finalizan su mandato en Indra. Se especula con posibles cambios entre los independientes que podrían facilitar la futura fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa copropiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano Javier, también miembro del consejo.

Ante posibles conflictos de interés, Indra constituyó en julio un comité para analizarlos. Este órgano, integrado por Belén Amatriain, Eva María Fernández, Josep Oriol Piña y Bernardo Villazán (quien dimitió en agosto), trabaja en un informe que aún no estará listo para el encuentro del miércoles.

En la reunión, el consejo también abordará el avance de la adquisición del 89,68% de Hispasat a Redeia. La operación, que permitirá a Indra controlar el negocio de satélites militares, ya fue notificada a la CNMC y se espera su aprobación sin objeciones, según confirmó el propio Escribano. Esta compra fortalecerá la posición de Indra en el ámbito espacial, con la mira puesta en la integración del gran proyecto conjunto de Airbus, Leonardo y Thales. En paralelo, Indra amplía sus capacidades en vehículos militares, drones y sistemas antidrón gracias al flujo de capital continuo que entra en la cotizada española.

Las acciones de Indra lideran la sesión con una subida del 4,6% intradía. En el conjunto del año, las acciones se revalorizan un 172%.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.