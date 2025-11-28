Las acciones de Indra se desploman un 2,5%

Se está celebrando la Junta General Extraordinaria de Indra en la que, entre otras cuestiones, se vota la aprobación de la compra del 89,68% del capital social de Hispasat a Redeia, por un importe de 725 millones de euros. Esta operación incluye también la adquisición del 43% de Hisdesat, compañía del sector satelital de servicios gubernamentales y defensa, donde Indra ya posee un 7%.

Detalles de la operación entre Indra y Redeia

Indra y Redeia llegaron al acuerdo de compraventa el pasado 31 de enero de 2025. El objetivo estratégico es reforzar la posición de Indra en el ámbito de las comunicaciones satelitales y la soberanía tecnológica, consolidando la nueva filial Indra Space y ampliando su presencia en defensa y espacio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha autorizado la operación sin condiciones, y tras la votación de los accionistas solo restaría recibir autorización del Consejo de Ministros.

El Estado, vía SEPI, es el mayor accionista de Indra, con el 28% del capital. Algunos accionistas minoritarios han mostrado reservas, aunque se espera aprobación mayoritaria. La aprobación de hoy marcaría la fase final para el cierre de una de las mayores operaciones recientes en la industria tecnológica y de defensa en España.

La SEPI aplaza la fusión de Indra y Escribano

Por otro lado, la SEPI ha pedido retrasar la operación de fusión con Escribano Mechanical & Engineering. Este movimiento no se va a cerrar ni analizar en profundidad hasta que ambas compañías tengan cerradas y auditadas sus cuentas de 2025. En la práctica, el núcleo de la operación (la ecuación de canje y la valoración definitiva de Escribano) se desplaza como mínimo a 2026.

El consejo de Indra, donde la SEPI tiene un 28% del capital y varios consejeros, ha optado por “levantar el pie del acelerador” y no estudiar ya la fusión como se pretendía inicialmente antes de fin de 2025. La SEPI considera imprescindible esperar a tener las cuentas cerradas de 2025 y, posiblemente, también sus auditorías, lo que puede llevar la decisión efectiva al primer o incluso segundo trimestre de 2026.

Motivos de la decisión

La operación presenta un potencial conflicto de interés: Escribano EM&E es la empresa de la familia del propio presidente de Indra, Ángel Escribano, lo que obligó a crear una comisión ad hoc de consejeros independientes y a revisar con lupa el buen gobierno.

Además, Escribano viene de ganar contratos relevantes de defensa y su valoración podría ser muy alta (en torno a 1.500 millones), lo que ha generado preocupación entre algunos minoritarios por posible sobreprecio y dilución en el canje de acciones.

En el Gobierno no hay total alineamiento sobre el ritmo de la operación, pese a que todos comparten la idea de hacer de Indra el gran campeón nacional de defensa. También pesan las críticas previas de CNMV y analistas al gobierno corporativo de Indra y el escrutinio público sobre la mezcla de intereses del Estado, la familia Escribano y otros socios industriales como SAPA.

Consecuencias para ambos

Indra sigue avanzando en su papel protagonista dentro de la industria de defensa española, pero por el momento sin poder integrar el activo industrial de Escribano. De igual modo, Indra mantiene el foco en operaciones como la compra de Hispasat y el desarrollo de Indra Space. Para Escribano, el retraso no supone renunciar a la integración, pero sí seguir operando de forma independiente y bajo mayor escrutinio sobre su crecimiento y contratos a la espera de una decisión definitiva.

Cotización de Indra

Fuente : Plataforma de XTB

Las acciones de Indra bajan un 2,5% en estos momentos en medio de las importantes votaciones de la Junta. En el conjunto del año suben un 157%.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

