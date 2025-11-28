¿Por qué las acciones de Bankinter bajan casi un 3%?

Bankinter es el farolillo rojo dentro del Ibex 35 en la sesión de hoy, pero esto no es debido a ningún anuncio o noticia negativa por parte de la entidad bancaria. La razón de su bajada (-2,9%) es el descuento de su dividendo, ya que su fecha ex-dividendo se fijó para hoy y la entrega del mismo está prevista para el próximo 2 de diciembre.

Este es el segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2025, y entregará un total de 269,6 millones de euros. Bankinter abonó un primer dividendo de 0,15 euros brutos el pasado 25 de junio, lo que sumado al descontado hoy (de 0,3012 euros), la entidad distribuye un total de 0,45 euros brutos por acción este 2025, con un desembolso de 404,4 millones de euros.

La rentabilidad por dividendo asciende al 2,16% a precios de ayer, por lo que el descenso de hoy (-2,9%) es mayor que la renatbilidad aportada. La diferencia se justifica con el tono débil de los índices europeos durante la jornada de hoy.

Cotización de Bankinter

La acción de Bankinter cae un 2,9% en estos momentos por el descuento de su dividendo. En el conjunto del 2025, Bankinter sube un 77,5% en bolsa.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Bankinter?

