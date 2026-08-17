Tendencia sólida en 2026: A pesar del recorte, la acción acumula una subida del 28% en lo que va de año como una de las firmas con mayor crecimiento del sector en Europa.

Toma de beneficios: La bajada responde a una corrección técnica tras las fuertes subidas de la semana pasada, sin que hayan surgido noticias negativas de la compañía.

Caída en el Ibex 35: las acciones de Indra lideran las pérdidas del índice bajando más de un 1,5% en una jornada sin rumbo claro para el sector defensa.

Las acciones de Indra están cayendo hoy más de un 1,5% y se colocan como las más bajistas del Ibex 35. Todo ello, a pesar de que el sector no tiene hoy una dirección clara.

El sector defensa cotiza mixto y las acciones de Indra caen

Las acciones de Indra están cayendo hoy con fuerza y además de ser las más bajistas del Ibex 35 también son las que peor comportamiento del sector están teniendo.

La realidad es que no ha ocurrido nada negativo con Indra. Sin embargo, la semana pasada se anotó fuertes repuntes que ha ido perdiendo. Subió un 2%, pero por momentos llegó a estar más de un 4% arriba durante la semana. Desde su máximo, ha caído ya más de un 3%.

Como siempre decimos, las compañías que suben en vertical suelen tener correcciones y en este caso ha ocurrido exactamente esto. Tanto es así que hoy está en los mismos niveles que hace 5 días.

En cualquier caso, las acciones de Indra siguen en el foco porque es una de las empresas que más está creciendo dentro del sector defensa europeo.

Las acciones de Indra suben un 28% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.