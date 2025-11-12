Las acciones de Infineon se disparan un 8%

Las acciones de Infineon Technologies, uno de líderes en el mercado de semiconductores en Alemania, cotizan en positivo tras la presentación de su último informe de resultados. La compañía, que cuenta con una cartera de productos altamente diversificada que le beneficia en un mercado cada vez más incierto ha presentado sus cifras del cuarto trimestre fiscal, en las que ha no ha alcanzado las expectativas de los inversores ni en ingresos ni en beneficios por acción. Aun así, las acciones de Infineon están subiendo un 7,9% en estos momentos. ¿Qué es lo que están premiando los inversores?

Infineon mejora sus objetivos anuales

En concreto, los ingresos y el beneficio por acción (BPA) publicados por lnfineon fueron de 3.700 millones de euros y 0,22 euros, respectivamente, frente a las expectativas de 3.720 millones y 0,33 euros. La mitad de los ingresos de la compañía proceden del sector automovilístico. El informe publicado también sirve para cerrar el ejercicio. Los ingresos anuales, de 14.800 millones de euros, se situaron por debajo de las expectativas, alcanzando los 14.600 millones. El margen bruto se mantuvo sin cambios en el 40%.

La primera buena noticia para los inversores es el margen neto, que, a pesar de no registrar cambios en términos brutos, aumentó hasta el 18%, frente a las expectativas del mercado del 15%, lo que demuestra la extraordinaria capacidad de la compañía para controlar los costes durante todo el año. Sin embargo, tanto los inversores como la dirección de Infineon no se centran en los resultados pasados, sino en las perspectivas de futuro.

Infineon elevó significativamente sus objetivos para el próximo ejercicio. Solo en el primer trimestre, anuncia un crecimiento de los ingresos superior a los 3.600 millones de euros, manteniendo un margen bruto de al menos el 40% y un margen neto cercano al 20%. La empresa también publicó las previsiones de su modelo operativo objetivo, que contempla un crecimiento interanual de los ingresos del 10 % con un margen neto de hasta el 25%. Para alcanzar estos objetivos, la empresa no solo aumentará su cuota de mercado, sino que también llevará a cabo una serie de inversiones importantes y ambiciosas. Entre ellas se incluyen fábricas en Dresde y Villach. Actualmente, el mercado confía en la ambiciosa visión de desarrollo de la empresa, pero una decepción con los resultados del próximo trimestre, especialmente en lo que respecta al margen neto, podría provocar una importante corrección en su valoración.

Cotización de las acciones Infineon