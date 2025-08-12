Las acciones de Intel suben más de un 6% en dos días

Las acciones de Intel Corporation (INTC) están viviendo un fuerte repunte bursátil esta semana. Tras subir más de un 4% el lunes, en esta sesión continúan al alza con un avance cercano al 2%, impulsadas por un giro político y una mejora en la percepción del mercado sobre su liderazgo y estrategia.

El detonante del rally fue la reunión celebrada el lunes entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, quien había sido objeto de fuertes críticas la semana anterior por sus vínculos pasados con empresas tecnológicas chinas. Trump, que inicialmente pidió su dimisión, ha cambiado de tono y ahora elogia “su éxito y ascenso”, según publicó en su red Truth Social. Este respaldo político ha sido interpretado por los inversores como una señal de estabilidad institucional en un momento delicado para la compañía.

Además, el mercado está reaccionando positivamente a los esfuerzos de reestructuración anunciados por Intel, que incluyen una reducción de plantilla del 15% y un enfoque más agresivo en el negocio de inteligencia artificial y fundición de chips. Aunque los resultados del segundo trimestre fueron débiles, con una pérdida neta de 2.900 millones de dólares y un margen bruto del 29,7%, los analistas comienzan a ver señales de que la transformación podría estar ganando tracción.

El consenso de mercado mantiene una recomendación de “mantener”, pero algunos analistas han comenzado a revisar al alza sus previsiones. El precio objetivo promedio se sitúa en torno a los 22,50 dólares, lo que implicaría un potencial de revalorización aproximadamente del 10% desde los niveles actuales.

Con este movimiento, Intel se desmarca de la corrección que afecta a otras tecnológicas como Nvidia, AMD y Apple, y vuelve a captar el interés de los inversores en busca de oportunidades en el sector de semiconductores. La compañía, que cotiza actualmente cerca de los 21 dólares por acción, podría estar entrando en una fase de recuperación si logra estabilizar su negocio de fundición y capitalizar el auge de la inteligencia artificial.