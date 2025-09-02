Las acciones de Kering se recuperan y lideran el EuroStoxx

En una jornada marcada por el signo negativo en las principales bolsas europeas, Kering se posiciona como el valor más alcista del EuroStoxx 50, junto con LVMH, impulsadas ambas por la mejora en las expectativas del sector del lujo.

El optimismo en torno al consumo impulsa las acciones de Kering

Kering presentó en el primer semestre de 2025 unos resultados que reflejaron una desaceleración de los ingresos, principalmente debido a la caída de las ventas en Estados Unidos, un mercado clave que atraviesa una fase de menor consumo discrecional. Del mismo modo, el área Asia-Pacífico sufrió el retroceso más considerable con una pérdida 23% de los ingresos y un 19% en Japón respecto al año anterior. La región se sitúa como la más significativa para el grupo junto con Europa, por lo que esta ralentización del consumo y la disminución del turismo durante los primeros meses del año han debilitado sus cuentas

No obstante, el alivio en las tensiones comerciales y la progresiva resolución de la guerra arancelaria que golpeó a los mercados en la primera mitad de 2025 ha generado expectativas de recuperación de ventas en el segundo semestre. Además, la recuperación del turismo y la movilidad aérea parece haber reactivado el consumo discrecional y se espera que esto tenga un impacto positivo en el balance anual de Kering. De cara a 2026, está previsto que la normalización del consumo estadounidense, sumada al dinamismo de la demanda en Asia-Pacífico, actúe como catalizador de crecimiento para el grupo.

En este escenario, una clave para el optimismo respecto a Kering es su cambio de estrategia de financiación. Ardian, una de las principales casas de inversión privada del mundo, y Kering han formado una empresa conjunta inmobiliaria en París, donde Ardian tiene una participación del 60% frente al 40% de Kering, después de que Kering vendiera tres de sus edificios por 837 millones de euros. Esta alianza permite al grupo de lujo Kering obtener financiación y mantener un control parcial de sus propiedades inmobiliarias en la capital francesa.

Las acciones de Kering avanzan un 4% en la sesión de hoy y un 10,7% en el último mes. En el acumulado del año, no obstante, el movimiento es menos significativo, con un ligero avance del 1%.

