Mercados asiáticos al alza: Japón lidera y China refuerza el consumo

El miércoles, el Nikkei 225 y el Topix de Japón cerraron la sesión en nuevos récords, con subidas del 1,5% y el 0,9%, respectivamente. El Hang Seng sumó un 1,9%, impulsado por el optimismo en el sector inmobiliario y los subsidios al consumo en China. La mayoría de las bolsas de la región siguieron los récords de Wall Street, donde el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en sus niveles más altos históricos.

La inflación al productor (IPP) japonesa se desaceleró en julio, un +0,2% intermensual y un +2,6% interanual, por debajo de las tasas de crecimiento observadas en mayo y junio. El descenso de las lecturas sugiere presiones de costes sobre los productores y perspectivas moderadas de crecimiento de los precios al consumidor.

En Australia, el crecimiento salarial en el segundo trimestre superó ligeramente las previsiones, alcanzando el 3,4% interanual, en comparación con el 3,3% esperado, y manteniendo la tasa de crecimiento del primer trimestre. Este resultado, superior a las previsiones del RBA, podría alimentar la preocupación por la persistencia de la presión inflacionaria y reducir las expectativas de recortes más profundos de los tipos de interés, incluso a pesar de una disminución del crecimiento salarial trimestral del 0,9% al 0,8%. Estados Unidos y China acordaron una nueva ronda de negociaciones comerciales en dos o tres meses, aunque la eliminación de los aranceles sobre los productos chinos dependerá del progreso en la reducción del flujo de fentanilo.

China impondrá un derecho antidumping temporal del 75,8 % a las importaciones de colza canadiense a partir del jueves, lo que intensificará una disputa comercial que comenzó después de que Ottawa impusiera aranceles a los vehículos eléctricos chinos el año pasado.

Noticias de Wall Street

El S&P 500 (+1,13%) y el Nasdaq (+1,39%) continuaron con grandes avances, impulsados por las expectativas de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, incluso sugirió la posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos el próximo mes, citando el debilitamiento del mercado laboral.

El dólar estadounidense continúa consolidándose tras las caídas provocadas por los datos del IPC. El índice DXY cayó a 97,1. El EUR/USD se estancó por debajo de 1,1678. El USD/JPY (+0,11%) repuntó por encima de 148,10 en respuesta al debilitamiento de la inflación al productor en Japón.

Otras noticias

Los mercados esperan las lecturas finales del IPC de Alemania y España, la publicación de las actas del Banco de Canadá y los discursos de los representantes de la Reserva Federal.

Los futuros del Euro Stoxx 50 suben aproximadamente un 0,3% antes de la apertura del mercado al contado en Europa. La tendencia alcista también es visible en los contratos estadounidenses, pero a una escala mucho menor.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas puede describirse como mixto. Aunque el precio del bitcoin bajó un 0,5 % esta mañana, el ethereum está retomando su impulso alcista y avanza un 1,45 %.