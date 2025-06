¿Cuál será el futuro de Kering?

Kering, uno de los conglomerados más importantes del lujo mundial, atraviesa en 2025 un momento decisivo. Tras un 2024 marcado por una fuerte contracción en sus resultados financieros, con una caída del 12% en las ventas orgánicas, la compañía ha iniciado un profundo proceso de reestructuración con el objetivo de recuperar rentabilidad, relevancia de marca y confianza del mercado.

Transformación operativa de Kering El grupo francés dedicado al lujo que cotiza en el CAC 40 avanza un 3,7% en la última sesión de la semana. Tras las buenas noticias sobre un cambio en la directiva de la compañía el pasado día 16, donde las acciones de Kering se dispararon un 9%, el grupo parece mantener la forma y continuar con su tendencia. El eje central de esta transformación es Gucci, la marca insignia de Kering, que representa aproximadamente el 45% de los ingresos del grupo. Sin embargo, Gucci ha perdido cuota de mercado durante tres años consecutivos frente a competidores como LVMH y Hermès. Actualmente, las acciones de LVMH suben un 1,4% y las de Hermès un 0,8%, aunque en los últimos 30 días ambas han retrocedido un 8% y un 5,1%, respectivamente. En contraste, las acciones de Kering han registrado un crecimiento del 3,3% en ese mismo periodo, lo que evidencia una recuperación relativa frente al mercado y sus rivales. A pesar de que junio no ha sido un buen mes para el sector del lujo, marcado por la incertidumbre geopolítica y arancelaria, los recientes cambios en la dirección de Kering parecen sentar las bases para una mejora de sus fundamentos financieros. Cotización de las acciones de Kering En el acumulado del año las acciones de Kering retroceden un 23,3% y un 47% respecto al mismo periodo del año anterior, no obstante el mes de junio parece estar dando algo de aire a la compañía y avanza un 3,3% durante los últimos 30 días. Actualmente, las acciones de Kering se encuentran en un canal lateral sin mostrar una tendencia clara entre los 170 y 187 euros por acción. A pesar de haber cotizado ligeramente por encima del límite superior no logra romper la tendencia. Aunque no hay señales de fortaleza en la tendencia, se vislumbra cierto optimismo en relación con las acciones de Kering y se puede esperar un avance en caso de que las noticias recientes y los fundamentales mejoren en el corto plazo. Aunque aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de inicio de año, donde el valor de las acciones rondaba los 237 euros por acción, las acciones de Kering aún tienen margen para seguir creciendo antes de los próximos resultados que marcarán un posible cambio de tendencia. Fuente: Plataforma de XTB

