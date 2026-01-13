Las acciones de L3Harris retroceden con fuerza

- Las acciones L3Harris sufren extrema volatilidad.
Las acciones de L3Harris Technologies LXH.US (fabricante de sistemas de defensa avanzados) han comenzando subiendo un impresionante 13% al inicio de la sesión de hoy en Wall Street tras anunciar sus planes de sacar a bolsa su negocio de misiles en el segundo semestre de 2026. Esta decisión refleja el creciente interés de los inversores en el sector de defensa, impulsado por las tensiones geopolíticas globales y el aumento del gasto en defensa estadounidense. De particular importancia es la alianza estratégica con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que garantiza la estabilidad de los pedidos y un flujo de ingresos a largo plazo para la empresa escindida.
Las acciones de L3Harris corrigen
El mercado ha reconocido claramente el potencial de la salida a bolsa del segmento de misiles: la transacción no solo optimizará la estructura corporativa de L3Harris, sino que, sobre todo, permitirá la captación inmediata de capital para el dinámico sector de las tecnologías de defensa. El aumento del valor de las acciones de la empresa matriz refleja la convicción de los inversores de que el segmento de misiles tiene un potencial de crecimiento significativamente mayor que el de las demás divisiones de la compañía, y de que sus perspectivas están garantizadas por los contratos con el gobierno federal.
Eso no es todo, ya que las acciones también están respondiendo a una inversión gubernamental de 1.000 millones de libras en Missile Solutions L3Harris. Esta inversión se perfila como un punto de inflexión en la estrategia de defensa de Estados Unidos y podría ser un catalizador aún más potente para el crecimiento de las acciones que la simple perspectiva de una IPO. El Departamento de Defensa, guiado por su nueva estrategia de "Venta Directa al Proveedor", está adoptando la financiación directa de proveedores clave, garantizándoles pedidos estables a largo plazo de misiles Tomahawk, PAC-3, THAAD y Standard Missile. La estructura de la transacción —una acción preferente convertible que se convertirá automáticamente en acciones ordinarias durante la IPO en el segundo semestre de 2026— implica que el gobierno no solo subvenciona la expansión de la producción, sino que también participa en los beneficios potenciales de la salida a bolsa. Este modelo combina la demanda garantizada del Pentágono con el potencial de ingresos procedentes de la futura valoración del mercado, eliminando prácticamente todo riesgo comercial para la nueva compañía. La inversión también refleja la determinación de la administración Trump de fortalecer rápidamente la capacidad de producción de la industria de defensa, especialmente ante las tensiones geopolíticas, lo que crea un escenario de importante impulso de crecimiento para el sector de defensa en los próximos años.
Tendencia alcista
Las acciones de la L3Harris comenzaron a cotizar con una gran brecha alcista, que, sin embargo, ahora se ha reducido casi al mínimo, lo que podría indicar que el mercado ya había descontado la información anterior. No obstante, estos movimientos no alteran el hecho de que las acciones se encuentran en una tendencia alcista (según las medias móviles exponenciales), pero con un considerable impulso de crecimiento a corto plazo, que podría ser limitado. El RSI de la media de 14 días supera actualmente los 83 puntos.
