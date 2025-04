Las acciones de L'Oréal vuelan tras sus sólidos resultados

Las acciones de L’Oréal repuntan con fuerza en la sesión del martes, registrando una subida superior al 3,5% tras la publicación de sus resultados trimestrales, que han logrado sorprender positivamente superando las expectativas del consenso de analistas. La compañía ha mostrado solidez comercial en varias regiones clave, especialmente en Asia y América Latina, algo que ha gustado al mercado. Cifras clave de los resultados de L'Oréal del primer trimestre Ventas comparables +3,5 %, estimado +1,26 %

Ventas comparables de productos de consumo +2,3 %, estimado +1,44 %

Ventas comparables en Norteamérica -3,8 %, estimado -0,64 %

Ventas comparables en el Norte de Asia +6,9 %, estimado -3,01 %

Ventas comparables en Europa +4,3 %, estimado +2,53 %

Ventas comparables en el Sur de Asia Pacífico, Oriente Medio, Norte de África y África Subsahariana +10,4 %, estimado +8,45 %

Ventas comparables en Latinoamérica +7,9 %, estimado +6,77 %

Impacto del tipo de cambio +0,4 %

Ventas: 11.730 millones de euros, +4,4 % interanual, estimado 11.450 millones de euros El crecimiento de L’Oréal El crecimiento orgánico de L'Oréal se ha situado en un 3,5%, superando las previsiones de los analistas, que esperaban un ritmo más moderado. En términos regionales, destaca el fuerte impulso que ha mostrado América Latina, con una tasa de crecimiento del 7,9%, incentivada por la mejora del consumo en países como México y Brasil. Asia, a pesar de los desafíos macroeconómicos en China, muestra una expansión del 6,9%, reflejando una recuperación más robusta a pesar de la guerra comercial y la presión arancelaria. Este crecimiento se ha experimentado especialmente en las categorías premium. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Europa, L’Oréal mantiene un crecimiento sólido del 4,3%, apoyado en la innovación de productos y la consolidación de su canal online. Sin embargo, la sorpresa negativa viene de Estados Unidos, donde las ventas caen un 3,8%, reflejando una contracción del consumo en categorías no esenciales y el impacto de la inflación persistente en el gasto del consumidor. Además, el impacto de la guerra comercial y la volatilidad ha provocado una disminución del consumo de bienes de uso discrecional como el maquillaje y los productos de bajo coste de la marca. Por otro lado, en relación con los segmentos de la compañía, el motor del crecimiento ha sido el de productos de consumo, que ha mostrado una sólida resiliencia a pesar de la presión inflacionaria. El segmento de lujo (Luxe) también ha tenido un buen desempeño, registrando un crecimiento intertrimestral del 5,8%, impulsado por la fuerte demanda de perfumería y maquillaje de alta gama. L'Oréal ha sabido capitalizar las tendencias del mercado premium y el deseo de los consumidores por productos de mayor valor añadido, especialmente en mercados como China y Corea del Sur. En cuanto al peso por región sobre el total de ingresos, Europa sigue siendo el principal mercado de L'Oréal, con una participación del 33,4%, seguida de Asia y Estados Unidos, ambas con un 25%, mientras que América Latina representa el 7% del total. Por ello, a pesar de presentar mejoras en términos de crecimiento y ventas en regiones como América Latina, esta región sólo representa un porcentaje mínimo del total de ventas. La compañía ahora debe hacer frente a las pérdidas que supone la desaceleración económica americana. Estrategia ante la desaceleración en EE.UU. Frente al debilitamiento del mercado americano, L'Oréal ha comunicado que cuenta con capacidad operativa para reubicar parte de su producción dentro del país, lo cual busca reducir los costes logísticos y mitigar el efecto de los aranceles. Además, está evaluando una estrategia de incremento selectivo de precios, orientada a preservar márgenes en un entorno más desafiante. No obstante, las medidas políticas tendrán un efecto evidente en los márgenes de la compañía que ya comienzan a visualizarse. Por ello, L'Oréal ya cuenta con la intensificación de su departamento de investigación y desarrollo de nuevos productos que puede enfocar su producción futura en consumidores de otras religiones minoritarias que muestren signos de crecimiento en el continente asiático o en América Latina. ¿Será China la solución a los aranceles de Trump para L'Oréal? Cotización de las acciones de L’Oréal En la jornada de hoy, las acciones de L’Oréal se han anotado una subida del 3,64%, que sitúa su precio en torno a los 354,30 euros. En el acumulado del año, las acciones de L’Oréal mantienen una tendencia positiva, con una subida de más del 4,7%. Actualmente, las acciones de L’Oréal se encuentran en un túnel lateral con una tendencia ligeramente alcista. El ADX nos muestra debilidad en la tendencia y el RSI no indica ninguna señal de sobrecompra o sobreventa. En este contexto, se puede esperar un comportamiento natural de la acción continuando la tendencia lateral; no obstante, en caso de romper el techo situado en los 357 euros se podría confirmar la tendencia alcista y esperar una subida hasta los 365 euros por acción.

