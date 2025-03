Ideas de inversión para sobrevivir a la guerra comercial

La volatilidad está siendo una de las claves del mercado en las últimas semanas. La guerra comercial y el efecto que pueden tener los aranceles en la economía está generando una pérdida de confianza de los inversores. Sin embargo, hay ciertas compañías que podrían beneficiarse de esta incertidumbre actual, ya sea porque mantienen sus motores de crecimiento intactos o porque cuentan con una ventaja competitiva que les permite trasladar los costes a los consumidores, y que se posicionan como una idea de inversión interesante de cara a sobrevivir a la guerra comercial. Las empresas que pueden beneficiarse de la guerra comercial Un ejemplo de empresa que podría verse beneficiada por la guerra comercial sería la empresa de ropa Gap. Esta compañía del sector textil se podría ver afectada por los aranceles de Trump a China, que ahora son del 20%, pero otras empresas competidoras, como las firmas chinas Shein y Temu, podrían tener peores resultados, lo que permitiría a Gap incrementar sus ventas. Además, competidores europeos como Inditex o H&M podrían verse afectados por los próximos aranceles recíprocos. En este sentido, conviene mencionar que las acciones de Gap subieron un 20% el viernes después de que la compañía superara las estimaciones de Wall Street, aunque el precio aún no es exigente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La minera Freeport-McMoRan es otra compañía que podría ser interesante seguir de cerca. Esta empresa tiene una operación de extracción de cobre en Arizona y podría beneficiarse de posibles aranceles a las importaciones de cobre. De hecho, las acciones de la empresa podrían subir aún más si los precios del cobre, que han subido casi un 20% este año, siguen aumentando. Por otro lado, las acciones del sector sanitario han sido algunas de las vencedoras en los últimos tiempos, ya que los inversores buscan alternativas a las acciones tecnológicas. CVS Health está siendo la mejor acción del S&P 500 desde el comienzo del año, subiendo más del 45% este año gracias a unos resultados más sólidos. Las acciones siguen siendo baratas, con un rendimiento por dividendo del 4% y un valor de 11 veces las estimaciones de beneficios para 2025. First Solar vive en un entorno complicado, pero puede ser una opción interesante. Por un lado, el fabricante de energía solar con sede en Estados Unidos debería beneficiarse de mayores aranceles sobre los paneles importados. La empresa, que fabrica principalmente en Estados Unidos, anunció recientemente planes para reducir la producción en Malasia y Vietnam. Por otro, la energía solar está en el lado equivocado de la política energética de Trump, orientada a los combustibles fósiles, pero los aranceles a los paneles importados ayudarían a mantener los precios. Sus clientes son empresas de servicios públicos e industriales que siguen pidiendo paneles para satisfacer la creciente demanda de electricidad. Por último, una idea de inversión interesante podría ser Chubb, una empresa que constituye una de las principales participaciones de Berkshire Hathaway. Se espera que Chubb se beneficie de la caída de los índices de pérdidas de seguros durante los próximos años después de un aumento reciente debido a los incendios forestales de California. Esta compañía tiene un enfoque nacional y se negocian a índices precio/beneficio por debajo del múltiplo del S&P 500. Sectores que seguir de cerca Los bienes de consumo básico suelen mejorar el comportamiento del mercado cuando hay riesgo de desaceleración, dado que son bienes o servicios más esenciales que las personas demandan independientemente de las condiciones económicas. El sector ha subido un 6% este año, siendo el que más ha subido junto al farmacéutico entre los once del S&P 500. Empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble, AT&T o McDonalds han permitido a los inversores tener un mayor optimismo en estas compañías. Entre los ETFs que más destacan en este sector, resaltamos el S&P 500 Consumer Staples Sector, bajo las siglas IUCS.UK. Otra posibilidad para sortear la guerra comercial es invertir en acciones defensivas que pagan dividendos altos. Estrategias que cada día gana más fuerza. En un momento en que la volatilidad del mercado genera incertidumbre, las acciones que pagan dividendos, en particular las de sectores estables, están atrayendo más atención como posibles refugios seguros. Además, ante los posibles recortes de tipos por parte de la FED y la caída en los bonos, la generación de un ingreso recurrente a través de altos dividendos, gana un mayor atractivo. En este sector, destacamos el S&P Dividend Aristocrats bajo el nombre SPYW.DE.



