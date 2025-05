Las acciones de los fabricantes de medicamentos registran alzas pese a la nueva orden ejecutiva de Trump. 💉

El presidente de EE.鈥疷U., Donald Trump, firm贸 hoy una orden ejecutiva destinada a reducir los precios de los medicamentos, aline谩ndolos con los precios pagados por otros pa铆ses. Trump ya hab铆a anunciado anteriormente su intenci贸n de abordar la situaci贸n del mercado farmac茅utico en EE.鈥疷U. Sin embargo, la reacci贸n de las acciones de los fabricantes de medicamentos indica que la propuesta es mejor de lo que el mercado hab铆a anticipado. El elemento clave de esta nueva orden ejecutiva es la introducci贸n de un sistema de precios basado en el principio de Precio de la 鈥淣aci贸n M谩s Favorecida鈥 (MFN, por sus siglas en ingl茅s). Comparar los precios de los medicamentos en EE.鈥疷U. con los de otros pa铆ses desarrollados revela discrepancias significativas, y la nueva normativa busca eliminar estas diferencias. Seg煤n la orden, en los pr贸ximos 30 d铆as el Secretario de Salud contactar谩 a los fabricantes de medicamentos y presentar谩 objetivos de precios conforme a la pol铆tica MFN. Durante su mandato anterior, Trump ya hab铆a intentado aplicar una soluci贸n similar, por lo que esta pol铆tica no es completamente nueva. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Si las empresas no logran avances 鈥渟ignificativos鈥 hacia estos objetivos dentro de los seis meses posteriores a la firma de la orden, se adoptar谩n nuevas medidas para reducir los precios. No obstante, la orden ejecutiva no especifica qu茅 medicamentos estar谩n incluidos y su tono es menos agresivo de lo que los inversores hab铆an anticipado. Como resultado, hoy se observan alzas en acciones como Eli Lilly (+3,7鈥%), Bristol Myers Squibb (+4鈥%) y Pfizer (+3,4鈥%). Cabe destacar que la resoluci贸n del problema del precio de los medicamentos sigue siendo incierta y, considerando las acciones previas de Trump, los inversores a煤n podr铆an enfrentarse a giros inesperados en este asunto. Eli Lilly rompe hoy una clara tendencia bajista, impulsada por las preocupaciones de los inversores ante los cambios anunciados por Trump en los precios de los medicamentos en EE.鈥疷U. Un repunte desde la zona de soporte en torno a los 761鈥疷SD podr铆a se帽alar una posible recuperaci贸n para las acciones que registraron ca铆das significativas la semana pasada.

Fuente: xStation.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.