Las acciones de LVMH se desploman tras sus resultados

Las acciones de LVMH (MC.FR) se desploman más de un 5% en este comienzo de sesión después de que ayer al cierre del mercado presentara unos resultados financieros del primer trimestre del 2025 que decepcionaron al mercado y cuyas cifras se quedaron por debajo del consenso de analistas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados del primer trimestre del 2025 de LVMH Ingresos totales: 20.311 millones de euros, -2% frente al 1T2024 Vinos y bebidas: 1.305 millones de euros, -8% frente al 1T2024 Moda: 10.108 millones de euros, -4% frente al 1T2024 Perfumes y cosmética: 2.178 millones de euros, 0% frente al 1T2024 Relojes y joyería: 2.482 millones de euros, +1% frente al 1T2024 Ventas selectiva: 20.311 millones de euros, 0% frente al 1T2024 Los resultados del grupo han decepcionado al mercado, que esperaba una caída de los ingresos a nivel orgánico del 2% frente al 3% real. Esta decepción se está viendo reflejada en su cotización, donde en estos momentos las acciones de LVMH acumulan una caída del 6,39%. Opinión del Departamento de Análisis de XTB España Pensamos que los resultados de LVMH siguen mostrando debilidad, pero no han sido tan decepcionantes como recoge el mercado. Las cifras en Asia han sido malas, lo que sigue reflejando probablemente la debilidad de China. En ese sentido, junto con la caída de las ventas en Estados Unidos, son los dos puntos que más nos preocupan. Creemos que se debe a una mayor debilidad del lujo aspiracional, ya que el año pasado pudimos ver un fuerte incremento de los ingresos en Japón por los consumidores chinos que compraban en dicho país. En este primer trimestre, los ingresos en Japón han caído un 1% y estas compras las achacamos a consumidores de más alto standing, que son capaces de viajar y hacer turismo de lujo, por lo que la debilidad viene de los consumidores aspiracionales. Esto también cuadra con las indicaciones de LVMH en la conferencia con analistas, donde se ha hecho hincapié que en Estados Unidos el segmento de moda ha tenido un buen desempeño y a nivel global la marca Louis Vuitton ha tenido un mejor desempeño que la media. ¿Cómo impactan los aranceles en LVMH? A pesar de que el la conferencia con analistas se ha comentado que la empresa no ha visto impacto por los aranceles, se ha admitido que el consumo aspiracional podría sufrir el impacto, sobre todo en los segmentos de bebidas y belleza. Además, aunque la compañía tiene plantas de producción en Estados Unidos con algunas de sus marcas, no son suficientes para cubrir la demanda. Por su parte, Louis Vuitton tiene 3 plantas de producción que producen alrededor de un tercio de la demanda local y aunque junto con Tiffany, tienen margen de aumento de producción, la compañía no ha realizado cambios en sus procesos. Por ello, parte de los productos de LVMH seguirán sufriendo los aranceles mínimos del 10%. Por otro lado, vemos muy dificil que LVMH sea capaz de incrementar márgenes en un contexto de debilidad de la demanda como el actual. Pensamos que la recuperación del sector lujo se alargará más de lo previsto en un inicio y aunque la guerra arancelaria acabe, podríamos tener que esperar a mediados de 2026 para ver una recuperación. Las acciones de LVMH están pasando por momento complejo, tal y como reflejan las cifras. Más allá de la notoria caída experimentada en la jornada de hoy, en lo que llevamos de 2025 las acciones de LVMH acumulan un descenso del 20%. Además, a cierre de 2024, los títulos de la compañía reflejaban un retroceso de más del 37%. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de LVMH? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de LVMHpara invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

