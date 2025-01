Las acciones de LMVH caen tras sus malos resultados

Las acciones de LMVH (MC.FR), el gigante de lujo francés, caen un 7% al comienzo de la sesión después de que los datos financieros del último trimestre de 2024 fueran peores de lo esperado. Sin embargo, es importante destacar que también hay sorpresas positivas en el propio informe. El sector de la moda y los artículos de cuero registró un descenso de los ingresos, aunque de una magnitud menor a la esperada. La división de relojes y joyas también trajo una alegría, dado que los resultados fueron impulsados ​​por las buenas ventas de Tiffany. Resultados desglosados de LVMH Ingresos orgánicos +1%, previsto -1,04%.

Moda y artículos de cuero -1%, previsto -2,82%.

Vinos y licores -8%, previsto -6,94%.

Perfumes y cosméticos +2%, previsto +3,51%.

Relojes y joyas +3%, previsto -2,82%.

Ingresos orgánicos en Estados Unidos +3%, estimado +3,73%.

Ingresos orgánicos en Asia excluido Japón -10%, estimado -12,1%.

Ingresos orgánicos en Japón +8%, estimado +14,7%.

Ingresos orgánicos en Europa +4%, previsto +3,37%.

Ingresos 23.930 millones de euros frente a 23.950 millones de euros interanuales, previstos 23.430 millones de euros. Métricas clave de LVMH Beneficio neto 12.550 millones de euros : -17% interanual. Previsión de 13.380 millones de euros.

Ingresos 84.680 millones de euros : -1,7% interanual. Previsión de 84.380 millones de euros. Síntesis del informe de resultados de LVMH Los resultados de la moda y los artículos de cuero no cumplieron con las expectativas tras la reciente sorpresa positiva de los resultados de su rival Richemont. La actualización de LVMH generó inquietudes sobre la posibilidad de que la recuperación de la industria tras la caída del año pasado sea lenta y desigual. Sin embargo, los resultados en sí también incluyen elementos positivos, como mayores ventas de joyas y relojes. Las ventas de artículos de cuero y moda en general tampoco fueron demasiado malas. Sam Arnault, presidente de LVMH, se mostró optimista durante la conferencia de prensa después de los resultados, diciendo que 2025 ha comenzado bien para la empresa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización de las acciones de LVMH Fuente: xStation 5

