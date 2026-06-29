- Las acciones de McDonald's retroceden un 11% en 2026 y entra en zona de corrección pese a elevar un 9,4% sus ingresos
- La tecnológica Google se alía con la cadena para implantar pedidos por IA en el drive-thru con un 90% de precisión
- El consenso mantiene un precio objetivo de $331, condicionado a la rentabilidad de su red de franquiciados
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Las acciones de McDonald's caen casi un 11% en lo que va de año, a pesar de que la empresa sigue registrando un sólido rendimiento operativo. Los ingresos aumentaron un 9,4%, mientras que las ventas comparables globales crecieron un 3,8%, lo que demuestra que el gigante de la comida rápida sigue atrayendo clientes a pesar de un entorno de consumo más complicado.
¿Qué está presionando a las acciones de McDonald's?
Las acciones de McDonald's se encuentran bajo una presión bajista. A los inversores les preocupan la inflación, el aumento de los gastos por intereses, los costes de reestructuración y el riesgo de que el debilitamiento del sentimiento de los consumidores acabe afectando al tráfico de los restaurantes.
La compañía está integrando la IA en su plan de crecimiento, colaborando con Google en un sistema de pedidos para el Automac (Drive-Thru) impulsado por inteligencia artificial, el cual, según el CEO Chris Kempczinski, ya ha alcanzado una precisión cercana al 90%. Además, está probando productos de pollo rebozados a mano, una oferta de bebidas más sólida, estándares de café mejorados, bebidas heladas de sabores y posibles opciones de leche no láctea.
McDonald's busca que las visitas sean más memorables, a medida que los competidores elevan el listón en las categorías de pollo, carne de vacuno, bebidas y menús económicos. En este escenario, la rentabilidad de los franquiciados sigue siendo crucial para la compañía, ya que alrededor del 95% de los restaurantes de McDonald's en todo el mundo son gestionados por franquiciados independientes, por lo que cualquier actualización debe respaldar la productividad y proteger los márgenes.
El precio objetivo de consenso para las acciones de McDonald's se sitúa en torno a los 331 dólares, mientras que un escenario más optimista podría apuntar hacia los 375 dólares para 2028 si los programas de fidelización, el segmento del pollo, los pedidos por IA en el Automac y la expansión global logran un mayor crecimiento. Por el contrario, una desaceleración más profunda del consumo podría presionar las ventas, los márgenes y la rentabilidad de los franquiciados, especialmente si la inflación sigue pesando sobre los presupuestos familiares.
Zonas críticas y evolución de las acciones de McDonald's
Las acciones de McDonald's cotizan ahora casi un 10% por debajo de su EMA200 (la línea roja), entrando en terreno de mercado bajista. El retroceso desde sus máximos históricos roza ya el 20%, y el soporte más importante parece situarse en los 245 dólares, un nivel clave respetado por el precio tanto en el otoño de 2023 como en el verano de 2024. Por otro lado, la zona de resistencia inmediata a batir se encuentra en los 288 dólares, donde confluyen la EMA50 y el punto de origen del impulso bajista iniciado este mes.
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