Las acciones de McDonald's suben ligeramente a pesar de sus resultados trimestrales

Las acciones de McDonald's (MCD.US) suben cerca de un 2% tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre de 2026. Una vez más, el gigante de la comida rápida demostró su capacidad para generar crecimiento a pesar de un entorno de consumo complejo, con un beneficio por acción ajustado que superó las expectativas de Wall Street, incluso cuando los ingresos y las ventas comparables se situaron ligeramente por debajo del consenso. Los inversores ahora se centran en si McDonald's podrá mantener sus márgenes líderes en el sector mientras acelera el crecimiento de las ventas globales en la segunda mitad del año.

Conclusiones clave de los resultados de McDonald's

El beneficio por acción ajustado se situó en 3,38 dólares, por encima del consenso de 3,32 dólares, mientras que el beneficio por acción reportado totalizó 3,32 dólares, un 6% más que el año anterior.

Los ingresos aumentaron un 4% interanual hasta alcanzar los 7.100 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas de Wall Street, que se situaban en 7.130 millones de dólares.

El beneficio neto aumentó un 5% interanual hasta los 2.360 millones de dólares, en línea con las estimaciones de los analistas.

El beneficio operativo aumentó un 3% interanual hasta los 3.300 millones de dólares, ligeramente por debajo del consenso de 3.390 millones de dólares.

Las ventas comparables globales aumentaron un 1,3%, quedando ligeramente por debajo de las expectativas del 1,39%.

Las ventas comparables en EE. UU. aumentaron un 0,8%, por debajo de las previsiones de poco más del 1%.

Las ventas comparables en el segmento de Mercados Internacionales Desarrollados con Licencia (IDL) aumentaron un 1,9%, mientras que el segmento de Mercados Internacionales Operados (IOM) registró un crecimiento del 1,5%, ambos resultados ligeramente por debajo del consenso.

Las ventas globales aumentaron un 5 % interanual (un 4 % a tipo de cambio constante), lo que pone de manifiesto la continua expansión de la red y la sólida demanda, a pesar del modesto crecimiento de las ventas en establecimientos comparables.

Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) aumentaron un 17% interanual, hasta alcanzar los 817 millones de dólares, mientras que el tipo impositivo efectivo se redujo del 21,3% al 19,5% con respecto al año anterior.

McDonald's reafirmó sus previsiones para el ejercicio fiscal 2026, manteniendo las inversiones de capital entre 3.700 y 3.900 millones de dólares, un margen operativo entre el 40% y el 50%, un tipo impositivo efectivo entre el 21% y el 23%, un crecimiento de los gastos por intereses entre el 4% y el 6%, y una conversión del flujo de caja libre entre el 80% y el 50%.

La compañía también anunció un cambio en la dirección, nombrando a Skye Anderson como presidenta de McDonald's USA, en sustitución de Joe Erlinger.

Gráfico de las acciones de McDonald's con velas diarias

Las acciones de McDonald's se mantienen más de un 25% por debajo de su máximo histórico de alrededor de 340$, una corrección considerable para una empresa de este tamaño y calidad. Es importante destacar que la mayor parte de la caída se produjo mientras los inversores rotaban agresivamente su capital hacia acciones de tecnología de alto crecimiento y relacionadas con la IA. Si el impulso en el sector de la IA se modera mientras la economía global se mantiene sólida, McDonald's podría beneficiarse de una renovada preferencia de los inversores por negocios defensivos de alta calidad con flujos de caja estables. Por otro lado, la compañía continúa enfrentando una desaceleración del crecimiento orgánico y la saturación del mercado en muchas de sus principales regiones geográficas. Es probable que su fase de expansión más rápida haya quedado atrás, aunque esto no implica un potencial alcista limitado desde los niveles de valoración actuales. McDonald's aún goza de importantes ventajas competitivas, una marca global icónica y una creciente popularidad en muchos mercados internacionales. Desde una perspectiva técnica, 260$ representa un nivel de soporte clave, mientras que el área de 295-300$, que coincide con la EMA de 200 días (línea roja), es la zona de resistencia principal más cercana.

Fuente: xStation5

Análisis fundamental de las acciones de McDonald's

En los últimos cinco años, McDonald's ha incrementado de forma constante tanto sus ingresos como su beneficio neto, si bien el crecimiento se ha mantenido moderado y considerablemente más estable que el de la mayoría de las grandes empresas tecnológicas. Una de las características distintivas del negocio es su capacidad para mantener una rentabilidad excepcionalmente alta a pesar del crecimiento relativamente modesto de los ingresos, lo que refleja la solidez de su marca y la escalabilidad de su modelo de negocio basado en franquicias. El ROIC de la compañía se mantiene en un nivel muy alto, lo que indica que cada dólar adicional de capital invertido sigue generando una rentabilidad para el accionista superior a la media.

Al mismo tiempo, los márgenes de flujo de caja libre se han mantenido consistentemente sólidos, lo que proporciona una amplia capacidad para financiar dividendos, recompra de acciones e inversiones continuas sin ejercer una presión excesiva sobre el balance. Cabe destacar, sin embargo, que el crecimiento de los ingresos se ha ralentizado en los últimos trimestres, una característica común de las marcas globales consolidadas con una alta penetración en el mercado. Esto sugiere que la creación de valor futuro dependerá cada vez más de la eficiencia operativa, las iniciativas de ventas digitales y la expansión internacional, en lugar del rápido crecimiento del número de establecimientos. Desde una perspectiva fundamental, McDonald's sigue siendo un ejemplo paradigmático de empresa con crecimiento sostenido: una compañía capaz de generar valor a largo plazo para sus accionistas mediante una calidad empresarial excepcional, una generación de efectivo constante y una asignación de capital disciplinada, a pesar de un crecimiento de ingresos relativamente modesto.

La valoración de McDonald's también sugiere que el mercado continúa considerándola una empresa de alta calidad. Actualmente, la acción cotiza a un PER (relación precio-beneficio) de aproximadamente 22,4x (últimos doce meses), mientras que el PER a futuro se sitúa en torno a 21,1x, lo que implica que los inversores esperan un mayor crecimiento de los beneficios en los próximos 12 meses. Si bien esta valoración no es baja en términos absolutos, se justifica por los excepcionales márgenes operativos de la compañía, sus flujos de efectivo altamente predecibles y su sólido modelo de negocio. Las empresas de alta calidad como McDonald's suelen tener una valoración superior a la del mercado bursátil en general, ya que los inversores están dispuestos a pagar más por ventajas competitivas duraderas y una creación de valor constante a largo plazo.

Fuente: XTB Research

McDonald's ha mantenido durante muchos años uno de los niveles de rentabilidad operativa más altos del sector de la restauración a nivel mundial, en gran medida gracias a su modelo de negocio basado en franquicias. El gráfico muestra que tanto el EBITDA como el EBIT se mantienen cerca de máximos históricos, a pesar del menor crecimiento de los ingresos en los últimos trimestres. El margen EBIT se sitúa actualmente en torno al 45%, lo que significa que casi la mitad de cada dólar de ingresos permanece después de cubrir los gastos operativos. Esta rentabilidad refleja un poder de fijación de precios excepcional, un sólido valor de marca y una eficiencia operativa sobresaliente, incluso en un entorno de aumento de los costes laborales y de los alimentos. Al mismo tiempo, el crecimiento del EBIT se ha quedado rezagado con respecto al crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos, lo que sugiere que la empresa ha entrado en una etapa más madura de su ciclo de vida corporativo, donde la preservación de los márgenes se ha convertido en una prioridad mayor que la expansión agresiva. Para los inversores, la conclusión clave es que McDonald's sigue generando flujos de caja operativos muy estables y una rentabilidad líder en el sector a pesar del modesto crecimiento de las ventas. Estas características convierten a la empresa en un ejemplo clásico de un negocio de alta calidad cuyo valor intrínseco se basa más en la previsibilidad y la durabilidad de sus beneficios que en una rápida expansión de los ingresos.

Fuente: XTB Research