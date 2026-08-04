🚨¿Por qué se DESPLOMAN hoy las acciones de Acciona un 9%?

Reacción de pánico y potencial rebote: La coincidencia de la salida parcial de un accionista clave y el deterioro de los fundamentales operativos ha desencadenado una fuerte racha bajista que parece excesiva, por lo que el valor podría experimentar un rebote cuando amaine la presión en el mercado.

Débiles resultados semestrales como trasfondo: El castigo se ha intensificado tras unas cuentas recientes mal recibidas, donde la filial de energía recortó sus ventas más de un 12% por los menores precios de la electricidad y el beneficio neto cayó drásticamente por la falta de plusvalías extraordinarias.

Venta parcial de la propiedad con descuento: La familia Entrecanales-Franco vendió un 3% de su participación en Acciona con una rebaja del 5,7% para diversificar sus inversiones, lo que forzó un reajuste inmediato en el precio de la acción a pesar de que la familia mantiene el control de la compañía.

Las acciones de Acciona se están desplomando un 9% en la jornada de hoy y más de un 14% en los últimos 5 días. Hoy hemos conocido la venta de una participación de un accionista importante, pero este no es el único motivo del desplome. ¿Qué ocurre con las acciones de Acciona?

La familia Entrecanales-Franco vende acciones de Acciona

Hoy hemos conocido que la familia Entrecanales-Franco vende un 3% de sus acciones de Acciona con un descuento del 5,7%. Por tanto, su porcentaje de propiedad de la compañía se rebaja al 26%. No olvidemos que la otra parte de la familia Entrecanales ostenta otro 26%, por lo que la familia al completo sigue controlando la compañía.

En el comunicado se afirma que la familia sigue creyendo en el proyecto y que la venta se achaca a que algunos miembros querían aumentar su diversificación.

La realidad es que este motivo es bastante común y de hecho el ser una compañía cotizada permite realizar este tipo de operaciones con rapidez y sin un alto descuento.

Ahora bien, aunque pensamos que el motivo es razonable y la venta no es preocupante, hay inversores que pueden valorar la liquidación como negativa. Además, al realizarse con un descuento de casi el 6% con respecto a los precios de cierre de ayer, es normal que la acción se ajuste de manera similar en la cotización de hoy.

Pero, ¿de dónde viene el resto de la caída?

El contexto no ayuda a las acciones de Acciona

Esta operación coincide con un contexto operativo complejo tras unos resultados semestrales mal recibidos por el mercado durante la semana pasada. En concreto, la filial de energía sufrió una contracción de las ventas superior al 12% debido a la caída de los precios medios de la electricidad, lo que ya había deteriorado el sentimiento del inversor. Si a esto le sumamos que el beneficio neto sufrió un importante desplome por la ausencia de plusvalías por ventas de activos, a diferencia con el primer semestre del 2025, el mercado ha tenido el combo perfecto.

La cotización ha sufrido un doble impacto bajista: la salida parcial de accionistas clave y unos fundamentales operativos debilitados. Sin embargo, el castigo acumulado en los últimos días parece excesivo, por lo que la acción podría experimentar un rebote a medida que el pánico se diluya y el mercado asimile la noticia.

Las acciones de Acciona suben un 11% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Acciona?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona (ANA.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.