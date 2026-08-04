¿Qué pasa con las acciones de Santander? El banco entra en el negocio de la IA

Prudencia crediticia: La alianza refuerza la relevancia global del banco en infraestructuras tecnológicas, pero exige vigilar la solvencia de las empresas involucradas ante posibles tensiones financieras del sector.

Rentabilidad ajustada: La operación se pactó a un margen de 250 puntos básicos sobre el SOFR, una prima ajustada que refleja la diversificación del riesgo entre múltiples entidades.

Liderazgo en el sector de IA: Santander coordina un crédito masivo de 22.800 millones de dólares para centros de datos de Oracle y OpenAI, compartiendo la financiación con otros bancos para limitar su exposición individual.

Las acciones de Santander no están teniendo una semana muy movida, pero la entidad ha asumido un rol en el sector tecnológico global al coordinar un crédito de 22.800 millones de dólares destinado a financiar la construcción de dos centros de datos para Oracle a través de Vantage Data Centers. ¿Qué relevancia tiene esto para las acciones de Santander?

Santander apuesta por la IA

Que Santander sea el coordinador no significa que sea la única empresa que financia el proyecto. De hecho, debido al tamaño del crédito la financiación corre a cargo de varias entidades.

El proyecto es importante porque la idea es construir dos centros de datos para Oracle, que servirán a OpenAI. Ya sabemos que tanto Oracle como OpenAI están apostándolo todo por ampliar su capacidad de computación, por lo que este tipo de acuerdos es clave en la industria.

Que Santander se incluya en estas estructuras es una buena noticia a nivel general, aunque en esta en concreto está trabajando con dos compañías que pueden tener serios problemas financieros si sus planes no salen según lo previsto.

En concreto, el acuerdo se ha cerrado con un tipo de interés de 250 puntos básicos sobre el SOFR, que es un tipo de interés de financiación a ultra corto plazo. No parece una gran prima para el riesgo que puede asumirse, pero al estar financiado por varias entidades esto ha podido inclinar la balanza por un tipo de interés más reducido.

En cualquier caso, Santander debe medir bien sus pasos en un sector en el que algunas compañías podrían atravesar problemas financieros.

Las acciones de Santander suben un 22% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Santander?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Santander (SAN1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.