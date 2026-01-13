Las acciones de MP Materials (MP.US), empresa minera y procesadora de tierras raras, se han recuperado casi un 40% desde un mínimo local y han comenzado 2026 con grandes avances. Esta tendencia parece estar impulsada por varios factores, principalmente de naturaleza geopolítica.

La tensión geopolítica impulsa a MP Materials

Donald Trump advirtió que los aranceles podrían aumentar hasta el 25% para cualquier país que comercie con Irán, lo que implica que China podría verse presionada si continúa importando petróleo iraní a gran escala. Esto, a su vez, podría desencadenar represalias y nuevas restricciones en el ecosistema de procesamiento de tierras raras, donde China sigue siendo el actor dominante.Por lo tanto, ampliar la capacidad de procesamiento en Mountain Pass redunda en el interés estratégico de Estados Unidos, incluso en condiciones de tensión moderada, y hoy en día este objetivo se perfila cada vez más como una prioridad nacional. Para MP Materials, esto podría traducirse en un cambio radical en los pedidos y la escala del negocio.

MP Materials posee la mina de tierras raras más grande de Estados Unidos y opera la única instalación estadounidense a gran escala para la producción y el procesamiento de tierras raras (Mountain Pass), lo que le otorga una posición casi monopolística en un mercado de importancia estratégica. En 2025, la empresa se benefició de contratos con Apple y el Departamento de Defensa de Estados Unidos por un valor combinado de más de 900 millones de dólares. MP Materials suministra materiales esenciales para la transición energética, incluyendo imanes de neodimio-praseodimio (NdPr). Para 2033, la demanda de NdPr podría quintuplicarse. Entre 2020 y 2024, la producción de tierras raras de Mountain Pass (entre 40 000 y 45 000 toneladas) fue suficiente para cubrir la demanda total de tierras raras de EE. UU. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la infraestructura de procesamiento nacional en fase inicial, que aún obliga a Estados Unidos a exportar el material extraído a China para su posterior procesamiento.

MP Materials ha estado construyendo ese eslabón perdido. Inauguró la primera línea estadounidense de separación y refinación de óxido de NdPr y produjo 1294 toneladas en 2024, a la vez que inició la construcción de una fábrica de imanes permanentes en Texas (que se espera que abastezca, entre otros, a General Motors). La compañía planea que para 2026, toda la cadena de valor, desde la minería hasta los productos terminados, opere dentro de Estados Unidos.

Un gráfico de referencia ilustra la demanda mundial de tierras raras (línea amarilla), la producción de materiales de MP (verde) y el llamado "consumo aparente" en Estados Unidos (azul) para 2019-2020. La disminución del consumo aparente no refleja una menor demanda real, sino más bien la exportación de concentrado a China para su procesamiento y la metodología contable utilizada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). En la práctica, la demanda estadounidense está aumentando, y la brecha entre la producción nacional y la demanda real debería reducirse a medida que se expande la capacidad de procesamiento nacional. La demanda mundial continúa su tendencia al alza.

Source: USGS, MP Materials

Cotización de las acciones de MP Materials

Las acciones de MP Materials reanudaron su tendencia alcista tras un final difícil en 2025, cuando aumentaron las esperanzas de paz en Ucrania y los titulares se volvieron más optimistas sobre la futura cooperación económica entre Estados Unidos y China, a pesar de los desacuerdos estratégicos y una mayor división de influencia. MP Materials repuntó desde poco menos de 48 dólares por acción hasta alrededor de 65 dólares y ahora cotiza por encima de dos medias móviles clave a largo plazo (EMA50 y EMA200). El descenso se detuvo cerca de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), mientras que la acción del precio también formó un posible doble suelo alrededor de 50 dólares. El impulso actual podría impulsar la acción hacia máximos anteriores. Por otro lado, una corrección podría empujar el precio de nuevo hacia la zona de 50 dólares y potencialmente cerrar la brecha alcista creada durante el rally de verano.