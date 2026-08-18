Escalado industrial: El proyecto prevé desarrollar instalaciones a escala comercial a partir de 2027, reforzando la estrategia de transición energética y el perfil ESG de la compañía.

Arranque operativo: las acciones de Naturgy cotiza al alza tras poner en marcha junto a Greene la planta piloto del proyecto Waste to Biomethane en Elche (Alicante).

Las acciones de Naturgy registran avances positivos en la sesión bursátil impulsada por la puesta en marcha de la planta piloto del proyecto Waste to Biomethane (W2BM), desarrollado conjuntamente con la firma tecnológica Greene. ¿Qué significa esto?

Las acciones de Naturgy reaccionan al movimiento

La instalación marca el inicio de la fase operativa para la producción de metano sintético a partir de biomasa y residuos industriales no reciclables, un hito que consolida la apuesta de Naturgy por la innovación en gases renovables.

Esta planta piloto cuenta con una capacidad de tratamiento inicial de unos 10 kg/h y busca elevar la pureza del biometano por encima del 95% para su posterior inyección en la red gasista o su uso en movilidad sostenible.

El mercado ha acogido con optimismo la noticia, valorando la capacidad de Naturgy para diversificar sus fuentes de gas renovable más allá del biometano procedente de residuos orgánicos tradicionales. La conversión de residuos industriales en combustible sintético neutro en carbono ofrece una solución directa a la gestión de desecho urbano e industrial, reforzando el perfil ESG de la compañía.

Las acciones de Naturgy suben más de un 2% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, además, firman una subida del 14%.

¿Cómo comprar acciones de Naturgy?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Naturgy (NTGY.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.