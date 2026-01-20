Las acciones de Naturgy arrancan la sesión al alza tras conocerse que IFM Investors quiere casi duplicar su peso en la compañía. La gestora australiana busca pasar del entorno del 15% actual a un 29,9% del capital, aprovechando la fase de ventas de otros socios financieros y en plena recomposición del núcleo duro de la compañía, tal y como recogen desde Cinco Días. El objetivo es colocarse, junto a CriteriaCaixa, como uno de los dos grandes polos de poder de la eléctrica, justo por debajo del umbral del 30% que obligaría a lanzar una opa.

¿Qué está haciendo IFM?

IFM entró en Naturgy en 2021 mediante una opa parcial sobre hasta el 22,69% del capital y acabó consolidando una posición en torno al 15%. Ahora la empresa aspira a elevar su participación hasta el 29,9%, lo que implica comprar alrededor de un 14-15% adicional, una inversión estimada en unos 3.700 millones de euros a precios actuales de mercado.

El movimiento se apoya en el interés vendedor de socios financieros como CVC (a través de Rioja) y, en menor medida, Corporación Alba y parte del bloque heredado por BlackRock de GIP, que en conjunto aportan cerca de un 18-19% del capital. El diseño de la operación permitiría a IFM reforzarse de forma gradual, tomando paquetes relevantes en colocaciones o ventas bilaterales, sin desencadenar una opa al mantenerse por debajo del 30%.

Nuevo equilibrio de poder en Naturgy

Naturgy viene de una profunda reordenación de su capital: auto‑opa sobre un 10%, posterior colocación de alrededor de un 9% para elevar el free float y salida parcial de GIP/BlackRock mediante ventas aceleradas. En paralelo, CriteriaCaixa ha aprovechado esas ventas para reforzarse hasta aproximadamente el 26% del capital, consolidándose como primer accionista industrial y “ancla” nacional del proyecto.

Si IFM Investors alcanza el 29,9% y Criteria se mantiene en el entorno del 26%, el consejo de Naturgy quedaría dominado por dos grandes bloques estables, con vocaciones diferentes pero obligados a entenderse: Criteria como socio institucional local y IFM como gran fondo global de infraestructuras. El resto del capital quedaría más fragmentado, con BlackRock reduciendo gradualmente la huella heredada de GIP hacia posiciones más dispersas en fondos pasivos, y con una presencia todavía relevante de otros inversores financieros y fondos oportunistas que entraron en las últimas colocaciones.

Las acciones de Naturgy abren al alza

Desde el punto de vista estratégico, IFM busca ganar influencia real en la definición del plan de inversión de Naturgy, su política de dividendo y el ritmo de despliegue en redes y renovables, manteniendo un enfoque de retorno a largo plazo característico de las infraestructuras. A nivel político y regulatorio, la operación vuelve a colocar a Naturgy en el centro del debate sobre el control extranjero de activos energéticos estratégicos, dado que cualquier aumento significativo de participación por parte de IFM requerirá el visto bueno del Gobierno bajo el marco de “escudo anti‑opas”.

En estos primeros momentos de la sesión del Ibex 35, las acciones de Naturgy suben un 0,78%. En lo que llevamos de 2026, no obstante, la energética cotiza plana.

