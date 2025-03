Las acciones de Netflix (NFLX.US) suben en la sesión de hoy un 4,5% gracias a la mejora de calificación de una importante casa de análisis. Esta mejora llega poco después de la presentación de resultados de la compañía de entretenimiento, que ha demostrado seguir teniendo potencial para seguir creciendo dentro del mercado. Las acciones de Netflix consiguen una calificación de compra Robert Fishman, de la empresa Moffett Nathanson, ha elevado su calificación de las acciones de Netflix de Neutral a Comprar, estableciendo un precio objetivo de 1,100 dólares. Esto implica que las acciones tendrían un potencial de subida de aproximadamente un 20% desde su nivel actual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El pasado enero, Netflix lanzó sus planes con publicidad, algo que de momento está generando importantes beneficios en la empresa, que debería ir poco a poco a más durante los próximos años. Netflix podría generar más de 10.000 millones de dólares en ingresos publicitarios para finales de la década, frente a los 1.500 millones de dólares estimados para 2024. El éxito del segmento publicitario debería impulsar los márgenes al alza sin que se vislumbre un techo. El número de suscriptores creció considerablemente en el último trimestre. Las iniciativas de optimización de ingresos, ofrecer suscripciones con publicidad a un precio más bajo para que los usuarios de contraseñas previamente prestadas paguen han dado buenos resultados. Los suscriptores de Netflix siguen subiendo En el cuarto trimestre, Netflix ha añadido la increíble cantidad de 18,9 millones de suscripciones de pago. Estacionalmente, el cuarto trimestre suele ser el más sólido en términos de resultados, pero este fue excepcionalmente mejor que los de períodos anteriores, tal y como demuestran los datos del cuarto trimestre de 2023, donde se alcanzaron 13,1 millones de suscriptores, o 2022, donde la métrica se situó en 7,66 millones. Gran parte de estas destacadas subidas se debe a la eficiencia en la producción de contenido original de Netflix, como es la segunda temporada de El Juego del Calamar. Anualizando las cifras del cuarto trimestre de Netflix, se observa un margen de beneficio neto del 18%, lo que representaría una caída significativa en comparación con el tercer trimestre. Sin embargo, en este trimestre se registran gastos de marketing que son estacionalmente más altos. En lo que llevamos de año, las acciones de Netflix acumulan una subida del 7,51%.

