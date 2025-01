Los resultados trimestrales récord de Netflix hacen subir las acciones más del 11 % en el afterhours hasta alcanzar un nuevo máximo histórico📈

Netflix ha informado sus resultados del cuarto trimestre de 2024, superando las expectativas de consenso de los analistas. La compañía demostró un fuerte impulso tanto en ingresos (los más altos de 2024) como en el mayor aumento trimestral de nuevos suscriptores en más de un año. En el cuarto trimestre, Netflix registró ingresos de $10,250 millones, un incremento del 16% interanual. Este resultado supera las estimaciones de consenso en $140 millones, marcando los ingresos trimestrales más altos en la historia de la compañía. Las impresionantes cifras se atribuyen a un fuerte aumento en las suscripciones pagadas, que superaron los 300 millones de cuentas en el trimestre. Esto representa un incremento de 18.91 millones de nuevos suscriptores netos, el mayor en la historia de Netflix (más de tres veces el crecimiento del trimestre anterior y un 44% más que en el mismo período del año pasado). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El trimestre fuerte fue impulsado principalmente por el éxito de las producciones de Netflix y una incursión inesperadamente exitosa en la transmisión de eventos deportivos en vivo. La segunda temporada de El Juego del Calamar resultó ser un éxito significativamente mayor de lo anticipado y, según la carta a los accionistas, podría convertirse en la temporada más vista de cualquier producción original de Netflix. Simultáneamente, la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson fue un gran éxito, y los juegos de la NFL en Navidad del año pasado establecieron un nuevo récord de audiencia para la transmisión de NFL, con un promedio de 24.1 y 24.3 millones de espectadores. Por otro lado, el margen operativo para el trimestre cayó estacionalmente a su nivel más bajo en 2024, situándose en el 22.2% (una disminución de 7.4 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior). Sin embargo, cabe destacar que esta cifra aún superó las previsiones de la compañía y fue 5.3 puntos porcentuales más alta que el margen de hace un año. En general, Netflix alcanzó un margen operativo anual en 2024 del 27% (+6 puntos porcentuales interanual). Las ganancias diluidas por acción (EPS) se situaron en $4.27, más del doble que la cifra del año anterior. Resultados del cuarto trimestre y previsión del primer trimestre de 2025. Fuente: Netflix Para el primer trimestre de 2025, la compañía espera mantener una fuerte rentabilidad, proyectando un margen operativo del 28.2% sobre ingresos de $10,400 millones. El crecimiento interanual proyectado del 11.2% es ligeramente inferior al del primer trimestre del año pasado, aunque esto está influenciado por un efecto base más alto. Además, la compañía espera un beneficio diluido por acción (EPS) récord de $5.58. Con el esperado regreso de series favoritas de los fanáticos como Wednesday y Stranger Things, junto con el impulso continuo en el segmento deportivo, Netflix comienza el nuevo año con optimismo, un sentimiento que parece ser compartido por los inversores. Los sólidos resultados del último trimestre y las previsiones favorables para los primeros tres meses del nuevo año han impulsado las acciones de la compañía en las operaciones fuera de horario en más del 11%. Las operaciones de Netflix fuera de horario alcanzan nuevos máximos históricos con un alza superior al 11%. Fuente: xStation.

