Invertir implica riesgos.
NFLX.US

NFLX.US - Cómo invertir en NETFLIX

Netflix Inc
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
Invierte en Netflix Inc SIN comisiones

Instrumento cuyo precio se basa en valor de mercado de Netflix Inc.
15:30 - 22:00

Datos interesantes

Comienzos tempranos: Netflix se fundó el 29 de agosto de 1997, en Stotts Valley, California por Reed Hastings y Marc Randolph. Comenzaron como un servicio de alquiler de DVDs, permitiendo alquilar online y recibiéndo los DVDs por correo.

Modelo pionero: Netflix revolucionó la industria del entretenimiento introduciendo el servicio de alquiler de DVDs online basado en una suscripción. Esto permitió a los clientes acceder a una amplia selección de títulos sin cuotas de demora, que era una de las frustraciones de Reed Hastings con las tiendas de alquiler de vídeos tradicionales.

Transmisión de vídeo a demanda: Con el tiempo, Netflix transformó su modelo de negocio e introdujo el servicio de transmisión a demanda. Esto significó un cambio en cómo los clientes consumían contenido, con la facilidad de transmisión directamente en sus dispositivos.

Alcance global: Netflix es el mayor servicio de alquiler de DVDs del mundo, con más de 139 millones de subscriptores de pago en todo el mundo, a 31 de julio de 2023. Trabaja con tecnologías como Dolby Vision, 4K y HDR10.

Representativo logo rojo: el logo rojo de Netflix se ha vuelto icónico, y la marca es conocida por su llamativo logo rojo de marca y la interfaz sencilla de su plataforma de transmisión.

Éxito de contenido original: Netflix ha recibido muchos elogios y se ha vuelto muy popular por sus series y películas originales. Ha construido rápidamente una amplia biblioteca de títulos originales, contribuyendo al atractivo entre sus suscriptores.

Preciso algoritmo de recomendaciones: el éxito de Netflix reside en su increíblemente preciso algoritmo de recomendaciones. Este algoritmo sugiere contenido adaptado a las preferencias individuales de cada espectador, mejorando su experiencia de usuario.

Contenido premiado: con los años, el contenido original de Netflix ha ganado numerosos premios, incluyendo premios Emmy y de la Academia. Este reconocimiento ha consolidado la posición de Netflix como una potencia de creación de contenido.

Pionera del entretenimiento global: el éxito de Netflix ha inspirado el crecimiento de servicios de transmisión en todo el mundo. El impacto en la industria del entretenimiento ha llegado a un cambio de paradigma sobre cómo la gente consume contenido, alejándose de la televisión tradicional.

Innovación continua: Netflix ha adoptado los avances tecnológicos y ha continuado mejorando su plataforma. Su adaptabilidad y predisposición para explorar nuevas ideas ha contribuido a su éxito a largo plazo como líder en el mercado de la industria de la transmisión.

¿Cómo invertir en Acciones de Netflix Inc en XTB?

1. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

2. Realiza un depósito

Elige el método de depósito más conveniente para ti entre varias opciones, inlcuyendo pagos instantáneos y gratuitos.

3. Empieza a invertir

Elija entre 11600+ instrumentos.

1. Descarga la App

Visita tu tienda móvil y descarga nuestra App totalmente gratis.

2. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

3. Realiza un depósito y empieza a invertir

Elige el método de depósito que mejor te convenga, incluyendo pagos instantáneos y gratuitos.

¿Por qué invertir en Acciones y ETFs en XTB?

Plataforma innovadora

Trabajamos continuamente en el desarrollo de nuestra multipremiada plataforma de inversión, para asegurar que cumple con todas tus necesidades. Versión tanto de escritorio como App.

Potente y Segura

Somos uno de los mayores Brokers cotizados del mundo, supervisado y regulado por varias autoridades de supervisión financiera. Adherido al fondo de compensación de depósitos.

Atención al Cliente en varios idiomas y de máxima calidad

Nuestro equipo de atención al cliente te atenderá 24 horas al día, de lunes a viernes.

Cómo invertir en NETFLIX

Netflix es un conocido servicio de retransmisión de su amplia colección de películas, series de TV, documentales, y más, que ofrece a su base de suscriptores. Fundada en 1997, Netflix surgió como un jugador líder de la industria del entretenimiento, presumiendo de millones de usuarios en todo el mundo. Los factores clave que han contribuido al éxito de Netflix incluyen su amplia biblioteca de contenido, interfaz sencilla y enfoque innovador con una programación original.

Un aspecto destacable de Netflix es su constante énfasis en la creación de contenido original. La empresa invierte mucho en la creación de programas y películas exclusivos y atractivos, diferenciándose de los medios tradicionales. Esta estrategia no solo ha ayudado a Netflix a cultivar una base de datos comprometida, si no que le ha establecido como uno de los principales jugadores en la industria de la retransmisión.

Algunos puntos clave a tener en cuenta a la hora de invertir en Netflix es el crecimiento de su base de suscriptores, adquisición de contenido, competencia dentro de la industria de los medios de transmisión, y el sentimiento del mercado en general. Supervisar las noticias de la industria, informes financieros y opiniones de analistas puede proporcionarnos valiosos puntos de vista para mantenernos informados a la hora de tomar decisiones de inversión y mejorar nuestras probabilidades de éxito.

En resumen, Netflix ha revolucionado la manera en que la gente consume contenido de entretenimiento, ofreciendo un servicio de transmisión destacado. 

El rendimiento histórico de la acción de Netflix se puede encontrar en páginas web como Yahoo Finance. En la actualidad, el precio de la acción de Netflix es de $441.44.

 

Algunos riesgos potenciales de la inversión en Netflix incluyen la creciente competencia en la industria de la retransmisión, la constante necesidad de inversión en la producción de contenido, posible agitación de suscriptores, y fluctuaciones en los costes de las licencias de contenido.

 

En la actualidad Netflix no paga dividendos a sus accionistas.

 

La capitalización de mercado de Netflix es de aproximadamente $190.37 mil millones.

 

Los indicadores financieros que evalúan a Netflix como inversión pueden incluir medidas como ratio precio/beneficio, ratio de proporción de precios, y ratio de ingresos.

 

Las ventajas competitivas de Netflix en la industria de transmisión incluyen una amplia biblioteca, reconocimiento de marca, algoritmo de recomendaciones personalizadas y presencia global. 

 

La estrategia de contenido de Netflix desempeña un papel vital a la hora de atraer y retener suscriptores, que a su vez afecta a su desempeño financiero. Al invertir en producir contenido original y autorizar programas y películas populares, Netflix busca proporcionar una oferta de contenido llamativa y diversa a sus suscriptores.

 

Netflix monetiza su plataforma principalmente a través de suscripciones. Sin embargo, también ha explorado modelos con publicidad y puede desarrollar formatos de publicidad dirigida para generar mayores beneficios.

 

Las ventajas de invertir en Netflix incluyen su liderazgo en el mercado, su fuerte marca, y su potencial crecimiento en la industria de las transmisiones. Sin embargo, los inconvenientes incluyen una fuerte competencia, la presión de los costes del contenido, y la volatilidad del mercado de las acciones.

 

Una Acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Al poseer acciones, puedes beneficiarte potencialmente del crecimiento y el desempeño de la empresa. Hay varias formas en que las acciones pueden generar dinero: pago de dividendos (algunas acciones pagan dividendos, que son pagos que se hacen a los accionistas con cargo a los beneficios de la empresa), revalorización del capital (cuando el precio de una acción que posees, aumenta y vendes la acción para obtener ganancias), "split" de acciones (cuando una empresa divide sus acciones, emite más acciones a los accionistas existentes, lo que aumenta la cantidad de acciones que posees; esto también puede conducir a un incremento en el valor de la inversión).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera Acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de cada inversor. Es importante analizar a fondo cualquier inversión potencial y considerar la propia situación financiera antes de realizar una compra de acciones.

