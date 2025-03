Las acciones de Novo Nordisk se desploman

Las acciones de Novo Nordisk sufrieron su mayor caída desde diciembre después de los resultados obtenidos por su vacuna de próxima generación CagriSema en un ensayo clínico. A pesar de que el fármaco reveló una pérdida de peso del 15,7% en personas con diabetes de tipo dos tras 68 semanas de tratamiento, las cifras no han terminado de convencer al mercado, que ha lastrado los títulos de la compañía. Novo Nordisk no convence En concreto, el último estudio clínico de la farmacéutica permitió a los pacientes elegir entre la dosis de CagriSema y un placebo. En este escenario, más de un 89% de los pacientes que eligieron el fármaco experimentaron una pérdida de peso, frente al 30,3% de los que eligieron la alternativa del placebo, cuya pérdida de peso fue, además, significativamente más baja (de un 3,4% frente al 15,7% registrado con el fármaco). Sin embargo, al final del ensayo, solo un 61% de los pacientes que eligieron CagriSema estaban tomando la dosis más alta del fármaco, un hecho que ha podido influir en los resultados del ensayo y que parece haber lastrado las acciones de la compañía, que ya el año pasado decepcionó a los inversores con su estudio sobre este mismo fármaco. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Como consecuencia, las acciones de Novo Nordisk están cayendo en estos momentos un 6,5%, la caída intradía más pronunciada que ha experimentado la farmacéutica desde el 20 de diciembre. En los últimos 12 meses, además, las acciones de Novo Nordisk acumulan un descenso de un 37%, una caída que le ha hecho perder su título como la empresa más valiosa de Europa, que ahora recae en LVMH. Los inversores están preocupados por su capacidad para competir en el mercado de pérdida de peso a largo plazo. Su rival Eli Lilly, que fabrica la inyección rival Zepbound, está subiendo un 1,2% tras la noticia.



