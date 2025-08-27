Las acciones de Nvidia caen un 2% tras el informe de resultados 📉

Las acciones de Nvidia cayeron casi un 2,4% en el after-hours de Wall Street tras la publicación de los resultados trimestrales, que quedaron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado en el segmento de centros de datos (IA). La compañía reportó ingresos de 46.700 millones de dólares frente a los 46.300 millones esperados (+6% trimestral y +56% interanual), con ventas en centros de datos de 41.100 millones de dólares frente a los 41.290 millones esperados (+5% trimestral y +56% interanual).

Las ganancias por acción (EPS) se situaron en 1,05 dólares, por encima de la estimación de consenso de 1,01 dólares, con un beneficio neto total de 26.420 millones de dólares.

Para el tercer trimestre, Nvidia proyecta ingresos de alrededor de 54.000 millones de dólares, con un margen de error de aproximadamente un 2% en cualquier dirección.

En el segundo trimestre, la compañía excluyó las ventas de sus chips H20 a clientes chinos de los resultados reportados. Los ingresos por ventas de Blackwell en centros de datos crecieron un 17% secuencialmente, lo que indica que la demanda de soluciones de IA sigue en aumento. El consejo de administración también aprobó un programa adicional de recompra de acciones por 60.000 millones de dólares y declaró un dividendo en efectivo de 0,01 dólares por acción, pagadero el 2 de octubre.

