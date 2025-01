Las acciones de Nvidia suben un 2%

Las acciones de Nvidia suben más de un 2%, después de haber anunciado el lanzamiento de nuevos chips, software y servicios en general, con el objetivo de mantenerse a la vanguardia de la tecnología y concretamente del campo de la inteligencia artificial. Su director ejecutivo, Jensen Huang, hizo públicos estos avances en Las Vegas para dar inicio a la feria comercial CES y presentar la nueva línea de productos, ofreciendo una visión de cómo la inteligencia artificial se extenderá por toda la economía. La empresa quiere que sus productos sean el corazón de un futuro mundo tecnológico con mil millones de robots humanoides, 10 millones de fábricas automatizadas y 1.500 millones de automóviles y camiones autónomos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Incluso antes de la presentación de Huang, las acciones de las empresas asiáticas de fabricación de chips subían debido al optimismo sobre las perspectivas de Nvidia, cuyas acciones acababan de alcanzar un nuevo máximo histórico, después de haber subido un 200% en los últimos 12 meses. Otra empresa en la carrera por ser la compañía más valiosa del mundo, Microsoft, ha anunciado sus planes de invertir 80.000 millones de dólares en la construcción de su centro de datos de inteligencia artificial, gran parte de los cuales se invertirán en Nvidia. Evolución en el mundo de los videojuegos También se ofrecieron algunos avances para su público tradicional, los jugadores de videojuegos. Parece que Nvidia está lanzando una actualización de sus tarjetas gráficas GPU GeForce. Las nuevas tarjetas de la serie GeForce 50 aprovecharán las capacidades de Blackwell para crear experiencias aún más realistas para los jugadores de ordenador. El modelo estrella, la RTX 5090, estará disponible a finales de este mes por 1.999 dólares, y más adelante llegarán tarjetas menos potentes. La RTX 5070, que cuesta 549 dólares, debutará en febrero con un mejor rendimiento que el modelo de gama anterior, la RTX 4090. En 2022, los videojuegos eran la mayor fuente de ventas de Nvidia. Ahora, el segmento del centro de datos del fabricante de chips es mucho más grande. Está en camino de contribuir con más de 100 mil millones de dólares este año, ya que los chips aceleradores de la compañía son apreciados por las empresas tecnológicas más grandes del mundo. El siguiente paso es implementar hardware y software en una franja más amplia de empresas comerciales y gobiernos, lo que ayudará a diversificar los ingresos de Nvidia. Automóviles y robots como fuentes de ingresos También se anunció que Toyota, el mayor fabricante de vehículos del mundo, es ahora un nuevo cliente de Nvidia, con el objetivo de incorporar los productos de inteligencia artificial para conducción autónoma. Además, los robots y los automóviles requerirán software que pueda manejar las complejidades de la vida real de manera segura. La empresa ha creado Nvidia Cosmos para ayudar a que los robots sean más inteligentes y producir vehículos completamente autónomos. Nvidia también está trabajando con Uber para desarrollar tecnología de conducción autónoma. Los millones de viajes que Uber gestiona diariamente proporcionarán una gran cantidad de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial.



