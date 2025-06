Las acciones de Oracle Corporation (ORCL.US) suben más del 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado en la Bolsa de Valores de Nueva York tras la publicación ayer de sus resultados financieros del primer trimestre de 2025. Los resultados son muy optimistas, ya que superaron la mayoría de las ya elevadas expectativas del mercado.

Datos clave de los resultados de Oracle Ingresos ajustados : 15.900 millones de dólares, +11 % interanual (estimación: 15.590 millones de dólares)

: 15.900 millones de dólares, +11 % interanual (estimación: 15.590 millones de dólares) Beneficio por acción (BPA) ajustado : 1,70 dólares (estimación: 1,64 dólares)

: 1,70 dólares (estimación: 1,64 dólares) Ingresos en la nube (IaaS + SaaS) : 6.700 millones de dólares (estimación: 6.720 millones de dólares)

: 6.700 millones de dólares (estimación: 6.720 millones de dólares) Infraestructura en la nube (IaaS) : 3.000 millones de dólares (estimación: 3.070 millones de dólares)

: 3.000 millones de dólares (estimación: 3.070 millones de dólares) Ingresos por servicios en la nube y soporte de licencias : 11.700 millones de dólares, +14 % interanual (estimación: 11.570 millones de dólares)

: 11.700 millones de dólares, +14 % interanual (estimación: 11.570 millones de dólares) Obligaciones de rendimiento restantes: 138.000 millones de dólares, +41 % interanual Los resultados de Oracle baten las expectativas Oracle, conocida desde hace tiempo principalmente por su software de bases de datos, ha expandido rápidamente su negocio de computación en la nube en los últimos años, con un fuerte enfoque en el soporte a clientes de IA. La compañía se está posicionando firmemente como un proveedor clave de potencia informática para los clientes de IA más exigentes. A principios de este año, lanzó una empresa conjunta llamada Stargate, que proporcionará recursos masivos de infraestructura en la nube para OpenAI. Oracle también presta servicios a clientes como xAI de Elon Musk y Meta Platforms Inc., lo que refuerza aún más su posición en este segmento estratégico de IA y nube. El periodista de Bloomberg, Brody Ford, publicó en X que Oracle ha firmado un gigantesco contrato de nube con la empresa china de comercio electrónico Temu, y que TikTok también se encuentra entre los clientes de nube de Oracle. El desarrollo de estas asociaciones confirma que Oracle está aprovechando con éxito la creciente demanda de infraestructura de inteligencia artificial avanzada, que combinada con un sólido desempeño financiero, continúa generando valor significativo para los accionistas. Perspectivas y pronósticos: Las perspectivas para Oracle siguen siendo muy sólidas. La compañía prevé que sus ingresos por servicios en la nube crezcan más del 40 % en el año fiscal 2026 .

. Se espera que los ingresos por infraestructura en la nube (OCI) crezcan más del 70 %.

Los ingresos por bases de datos MultiCloud (entre Amazon, Google y Microsoft Azure) crecieron un 115 % intertrimestral, y se espera que este crecimiento de tres dígitos continúe en el año fiscal 2026. Oracle también está expandiendo rápidamente su infraestructura: Actualmente opera 23 centros de datos MultiCloud, con 47 más en construcción.

Oracle también cuenta con 29 centros de datos dedicados a Oracle Cloud Customer en funcionamiento, y tiene 30 más en planificación.

En cuanto a la competencia, Oracle está trabajando con fuerza para fortalecer su presencia en el mercado global de infraestructura en la nube, donde compite con Amazon AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Gracias a clientes de alto perfil como OpenAI, Meta, TikTok y el gigantesco contrato recientemente firmado con Temu, Oracle se está posicionando como proveedor líder de infraestructura de IA avanzada y sistemas de bases de datos de alto rendimiento. Su CEO, Safra Catz, afirmó que Oracle está en camino de convertirse en "una de las empresas de infraestructura en la nube más grandes del mundo". Las acciones de Oracle se disparan Las acciones de Oracle cotizan actualmente con un aumento del 7,5 % respecto al cierre de ayer (177,06 dólares) en la sesión previa al mercado. Es probable que la acción abra en torno a los 190 dólares, situándose muy cerca de su máximo histórico (ATH) de USD 198,34. Dado el impulso positivo de la compañía y la tendencia alcista, es posible que las acciones de Oracle superen su máximo histórico Una ruptura por encima de los 200 dólares sería psicológicamente significativa para los inversores y podría desencadenar una fuerte actividad de compra. Fuente: xStation 5

