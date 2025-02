Las acciones de PayPal caen un 8% 📉

PayPal (PYPL.US) ha anunciado sus resultados del cuarto trimestre de 2024, superando las previsiones de beneficio por acci贸n (BPA) e ingresos, as铆 como las previsiones para los pr贸ximos trimestres. Sin embargo, el volumen total de pagos (TPV) aument贸 un 7% hasta los 437.800 millones de d贸lares, ligeramente por debajo de los 438.200 millones de d贸lares esperados. Adem谩s, el volumen de transacciones de marca creci贸 un 6%, por debajo de las expectativas de los inversores, lo que provoc贸 una toma de beneficios que llev贸 a las acciones de PayPal a retroceder un 8%. La empresa tambi茅n anunci贸 un nuevo programa de recompra de acciones de 15.000 millones de d贸lares, con 6.000 millones de d贸lares asignados para recompras en 2025. BPA: 1,19$ (ajustado) vs. 1,12$ esperado.

1,19$ (ajustado) vs. 1,12$ esperado. Beneficio: 8.370 millones de $聽vs. 8.260 millones esperados (4% de crecimiento interanual) Perspectivas de PayPal para 2025 Para el primer trimestre de 2025, PayPal prev茅 un BPA ajustado de entre 1,15 y 1,17 d贸lares, lo que supera la expectativa media de los analistas de 1,13 d贸lares. Sin embargo, esto sugiere que la empresa espera que el crecimiento del negocio se estabilice, en el mejor de los casos, en t茅rminos intertrimestrales. Para todo el a帽o, PayPal prev茅 un BPA de entre 4,95 y 5,10 d贸lares, ligeramente por encima de los 4,90 d贸lares previstos. El margen de transacci贸n mejor贸 al 47% desde el 45,8% del cuarto trimestre de 2023, aunque las comisiones bajaron al 1,91% desde el 1,96% interanual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil PayPal redujo su plantilla un 10% en 2024 e invirti贸 en IA y automatizaci贸n, pero los inversores siguen preocupados por su crecimiento.聽 An谩lisis t茅cnico de las acciones de PayPal Es probable que las acciones de PayPal abran por debajo de la media m贸vil de 50 d铆as en el gr谩fico diario. Una posible prueba de la tendencia podr铆a hacer que las acciones bajen a alrededor de 80 d贸lares, donde se encuentra la EMA200. Las acciones de PayPal suben m谩s del 40% en el 煤ltimo a帽o, lo que ha proporcionado a los inversores importantes beneficios no realizados, lo que, combinado con m谩rgenes m谩s bajos y una mayor competencia, podr铆a afectar a los agresivos esfuerzos de expansi贸n. Hay ca铆das previas a la apertura del mercado, con las acciones de PayPal a un precio de 82 d贸lares por acci贸n. Fuente: xStation5

