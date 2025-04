Las acciones de Procter & Gamble caen tras recortar sus previsiones

Las acciones de Procter & Gamble Co. (PG.US) han caído un 2% después de que el gigante de productos de consumo redujera sus perspectivas de ventas y ganancias para todo el año en medio de difíciles condiciones de mercado y tensiones comerciales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Procter & Gamble decepciona Procter & Gamble reportó ganancias por acción en el tercer trimestre de 1,54$, ligeramente por encima de la estimación de los analistas de $1,53, pero las ventas disminuyeron un 2%, hasta los 19.780$ millones, por debajo de la previsión de 20.220$ millones. Las ventas orgánicas crecieron solo un 1%, muy por debajo del 2,53% esperado, ya que el volumen se mantuvo estable y los precios aumentaron un 1%. El rendimiento varió entre los segmentos: Salud (+4%), Cuidado personal (+3%) y Belleza (+2%) mostraron crecimiento, mientras que Cuidado de telas y hogar se mantuvo estable y Cuidado del bebé, femenino y familiar disminuyó un 1%. El margen bruto cayó al 51%, ya que el aumento de los costos compensó las ventajas de los precios. Previsión Reducida La compañía redujo significativamente sus previsiones para el año fiscal 2025: Crecimiento del BPA básico del 2% al 4%, inferior al 5%

Crecimiento de los ingresos orgánicos del 2%, inferior al 3% al 5%

BPA básico de 6,72 a 6,82 dólares, inferior al pronóstico anterior de 6,91 a 7,05 dólares "Logramos un crecimiento moderado este trimestre en un entorno geopolítico y de consumo complejo y volátil", declaró el director ejecutivo, Jon Moeller. "Estamos realizando los ajustes necesarios en nuestras previsiones para reflejar las condiciones subyacentes del mercado". P&G continúa anticipando dificultades en los costes de las materias primas y el tipo de cambio de aproximadamente 200 millones de dólares cada uno después de impuestos para el año fiscal 2025. La reducción de las previsiones se produce tras la advertencia del director financiero, Andre Schulten, en febrero sobre la desaceleración de los envíos minoristas y el menor consumo en varios mercados internacionales. Los analistas señalan que, si bien P&G está mejor posicionada que sus competidores para gestionar las presiones de los consumidores y el impacto de los aranceles, los desafíos del mercado están ejerciendo presión a la baja sobre el rendimiento de la compañía este año. Cotización de las acciones de Procter & Gamble Las acciones de Procter & Gamble cotizan cerca de una zona que sirvió como fuerte soporte durante el año pasado y que anteriormente provocó reversiones. Los bajistas buscarán romper por debajo de los mínimos recientes en torno a los 156 $, mientras que los alcistas buscarán recuperar la media móvil simple (SMA) de 30 días en 166,82 $. El RSI se encuentra en divergencia bajista con máximos decrecientes, y el MACD se está ajustando, lo que sugiere un posible cruce bajista.

