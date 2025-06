Las acciones de PVH Corp se desploman un 18%

Las acciones de PVH Corp (PVH.US), el holding estadounidense de moda y ropa, propietario de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, cayeron más de un 18% hoy, a pesar de que la compañía superó las expectativas de ingresos para el primer trimestre del año. Esta caída se debe a una revisión a la baja de la previsión de beneficios para todo el año. PVH citó la incertidumbre macroeconómica y el debilitamiento de las tendencias de consumo como las principales razones del drástico recorte en las expectativas de ganancias anuales.

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave de los resultados de PVH Corp Los beneficios por acción se situaron en 2,30 dólares, frente a los 2,23 dólares previstos, y los ingresos aumentaron un 2% interanual hasta los 1.980 millones de dólares, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, la previsión de ingresos aún sugiere un crecimiento interanual plano o ligeramente positivo para el año fiscal 2026 (año calendario 2025). Lo que realmente decepcionó a los inversores fue la previsión de beneficios para el año fiscal 2026, que ahora se sitúa entre 10,75 y 11,00 dólares, significativamente por debajo de la previsión anterior de la compañía de 12,40 a 12,75 dólares y casi un 8 % por debajo del consenso del mercado de 12,51 dólares.

El crecimiento de los ingresos se vio impulsado principalmente por América y Europa, mientras que las ventas en China disminuyeron un 13 %. Las ventas de Tommy Hilfiger aumentaron un 3 % interanual, mientras que las de Calvin Klein se mantuvieron estables. La compañía declaró que tiene varias iniciativas estratégicas planificadas para el segundo semestre y reportó una recompra de 4,6 millones de acciones en el primer trimestre, aunque no planea más recompras este año. Cotización de las acciones PVH Corp Las acciones de PVH Corp no superaron la EMA200 (línea roja) en el nivel de 88 dólares, donde también se observa el patrón técnico de doble techo, potencialmente bajista.

Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.