Después de uno de los mejores comienzos de año que se recuerdan para Repsol, la compañía entra ahora en una fase más delicada. El catalizador del petróleo al alza se ha debilitado y la subida exponencial de las últimas semanas abre la puerta a ventas destinadas a consolidar beneficios, lo que añade presión bajista al valor.

En la sesión de hoy, las acciones de Repsol caen con intensidad, un 3,9%, a pesar de un petróleo al alza, tras la publicación de su actualización de actividad, donde las cifras de producción y márgenes no han convencido a los inversores.

¿Por qué caen las acciones de Repsol si el petróleo sube?

La corrección que experimentan hoy las acciones de Repsol responde al Trading Statement del primer trimestre de 2026, un informe preliminar que recoge los datos más seguidos por el mercado, como son la producción y el margen de refino.

En concreto, Repsol ha reportado una producción total de 539.000 barriles diarios, lo que supone una caída del 0,9% respecto al trimestre anterior y del 0,2% frente al mismo periodo de 2025.

Sin embargo, el dato que más dudas ha generado es el de producción propia, que se sitúa en 303.000 barriles diarios, con un descenso del 4,7% respecto al trimestre anterior y del 18,1% frente al primer trimestre de 2025.

Este retroceso en la producción propia es especialmente sensible para los inversores, ya que afecta directamente a la capacidad de generación de caja de la compañía.

Fuente: Repsol Trading Statement 1T26 del 9 de abril

Opinión de XTB sobre las caídas de las acciones de Repsol

Repsol sigue a la baja. La compañía achaca la relajación en los precios del petróleo. Aún así, los precios actuales del crudo siguen beneficiando al sector. En cualquier caso, durante las próximas semanas deberíamos seguir viendo una rotación de carteras, con los valores energéticos sufriendo una reducción de exposición. Además, la compañía ha reportado hoy sus métricas operativas del primer trimestre y aunque el margen refino ha sido un 105,7% superior al reportado en el primer trimestre del 2025, ha sufrido una caída de casi el 2% frente al últimno trimestre del 2025, a pesar de que los precios del crudo han sido mayores. Otro punto que nos preocupa es la producción propia, que ha caído un 18,1% frente al primer trimestre del 2025 y genera dudas sobre si los recortes de inversiones anunciados en su plan estratégico no tendrán un impacto en el negocio.

Cómo comprar acciones de Repsol desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Repsol (REP.ES), una de las compañías energéticas más relevantes de España y Europa.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Repsol sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.